Ремонт однокімнатної квартири: особливості роботи

Малогабаритні квартири в Тернополі стають все більш популярними завдяки доступній вартості придбання та утримання. Однак, свої особливості має ремонт квартир Тернопіль. Обмежений простір вимагає раціонального використання кожного куточка, що не завжди дозволяє реалізувати всі бажання господаря.

Дизайн однокімнатної квартири

Дизайн однокімнатної квартири вимагає креативного підходу та професіоналізму. Необхідно забезпечити багатофункціональність приміщення, ефективно використовувати площу, обрати вдалі кольори для оздоблення, підібрати двері, світильники, аксесуари та текстиль, і, найголовніше, створити відчуття простору.

Поради з оптимізації інтер'єру для створення простору

Основне завдання під час ремонту однокімнатної квартири — оптимізація простору. Ось декілька стратегій для ефективного планування.

Простота і мінімалізм. Зберігайте інтер'єр максимально простим, уникаючи надмірної кількості меблів та декоративних елементів. Це допоможе зберегти відчуття простору. Багатофункціональні меблі. Використовуйте меблі, що виконують кілька функцій, як-от розкладні дивани-ліжка, столи-трансформери, стільці з вбудованими місцями для зберігання. Відкритий простір. За можливості об'єднуйте кухню, вітальню та спальню в єдиний відкритий простір. Це не лише створить відчуття простору, але й покращить освітлення. Світлі відтінки. Вибирайте світлі кольори для стін, підлоги та меблів. Вони відбивають світло, що створює візуальний ефект більшого простору. Дзеркала. Розміщуйте дзеркала на стінах, щоб візуально збільшити простір, відбиваючи світло і створюючи ілюзію глибини. Вбудовані рішення. Використовуйте вбудовані шафи, полиці та ящики для максимально ефективного використання вертикального простору, звільняючи при цьому підлогу. Скляні перегородки. Використовуйте скляні перегородки, або ширми для зонування простору, не втрачаючи відчуття відкритості. Рослини на стінах. Розміщуйте рослини у підвісних горщиках або на стінах, додаючи природний елемент до інтер'єру без зайняття корисного простору.

Основні етапи ремонту

Розпочинати ремонтні роботи в однокімнатній квартирі слід з периферійних частин: скління лоджії, заміна вікон та вхідних дверей. Перш ніж приступати до інших робіт, обов'язково перевірте та за потреби замініть електричну проводку, подумайте про розташування розеток та освітлення.

Наступний крок – це оновлення інженерних комунікацій: встановлення нової сантехніки, заміна труб на сучасні, встановлення водонагрівача, полотенцесушителя, радіаторів опалення та системи "тепла підлога" (якщо це передбачено планом). Шпалери клеяться в останню чергу, після виконання всіх складних робіт.

Поетапні роботи передбачають такі кроки.

Відремонтуйте утилітарні приміщення, де ви перебуваєте найменше: санвузол, ванну, комору. Це зручно, оскільки під час ремонту ви будете користуватися каналізацією та водопроводом, а будівельні матеріали можна зберігати у коморі. Приведіть до ладу кухню, де також доведеться замінювати сантехніку та, можливо, газове обладнання. Проведіть ремонт кімнати і в останню чергу – прихожої. Що ж стосується кімнати, то тут дотримуйтеся наступного порядку: спочатку монтуйте підлогу, потім відремонтуйте стелю і в останню чергу – стіни.

Якщо не знаєте як зробити ремонт помешкання в Тернополі, тоді краще довірте цю страву професіоналам. Компанія “Капітель охоче допоможе перевтілити вашу невеличку однокімнатну квартиру в затишне та просторе житло.