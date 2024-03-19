До кінця березня варто очікувати завершення опалювального сезону

Опалювальний сезон в Україні завершать достроково, – Нафтогаз

Через сприятливі погодні умови Україна планує цьогоріч завершити опалювальний сезон достроково – наприкінці березня

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - сказав він.

"Україна спокійно пережила зиму. Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна", - додав Чернишов.

Чиновник нагадав, що Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.

"З 2023 року я можу з гордістю заявити, що Україна більше не імпортує газ ні з Росії, ні з Європейського Союзу. Ми є самодостатніми", - сказав голова Нафтогазу.

При цьому він визнав, що через зменшення чисельності населення та послаблення економіки Україна скоротила споживання.

Станом на 2 березня 2024 року на складах українських теплових станцій було на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося планом.