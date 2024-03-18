Українські правоохоронці спільно з литовськими ліквідували міжнародну схему виманювання коштів

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронними органами Латвійської Республіки ліквідували міжнародну схему виманювання коштів з інвесторів електронних бірж.

У результаті спецоперації у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області затримано трьох організаторів оборудки.

Зловмисники створили підпільний кол-центр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС.

У цьому «статусі» шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проєкти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій».

Під час розмов фігуранти обіцяли здійснити «безпековий моніторинг» електронних транзакцій, а у разі їх сумнівності – повернути власникам вкладені кошти.

Вартість таких «послуг» становила 30% від суми однієї інвестиції.

Крім цього, «за порадою» шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих.

Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та обготівковували.

Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми у гривневому еквіваленті.

Однак співробітники СБУ викрили зловмисників на «старті» їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів.

Як встановило розслідування, організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один спільник – переховується за кордоном.

Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудки.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Їхньому іноземному спільнику повідомлено про заочну підозру.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури Запоріжжя.