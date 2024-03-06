Термінал для бізнесу з торговим еквайригом Fondy

В Україні на базі сервісу Fondy за підтримки VISA запрацював новий додаток Fondy TERMINAL. На заміну касовим апаратам прийшло функціональне рішення – ePOS-термінал, що дозволяє отримувати гроші від клієнтів з допомогою звичайного смартфону.. Terminal Fondy є геніальним рішенням отримання платежів в торгових точках для малого, великого та середнього бізнесу. Приймати таким способом платежі безпечно, зручно та практично. Для того, щоб докладніше дізнатися про термінал, вам достатньо перейти на офіційний сайт, де детальніше викладається вся інформація про термінал Fondy.

Плюси торгового еквайрингу Fondy

Покупки в офлайн та онлайн магазинах стають все популярнішими і такий великий потік покупців вимагає конкретних рішень від продавця, адже кожен продавець намагається знайти надійний спосіб прийому оплати. До них на допомогу прийшов Fondy Terminal, давайте розглянемо його переваги

- Доступний тариф. Банку може здатися, що ваші бізнесові обороти не влаштовують комерційний відділ і тому запропонують тариф, який не влаштує вас. А от Fondy працює з бізнесменами будь-якого фінансового доходу, вони знаходять компроміс та пропонують умови вигідні для обох сторін.

- Старт миттєвий. Щоб почати потрібно пройти невелику процедуру реєстрації та завантажити додаток на Android-смартфон і вже через 2 години ви отримуватимете платежі

- Надійний платіж на 99,9 відсотків. Зробивши одну інтеграцію через Fondy, ви отримаєте такі переваги

Якщо якийсь банк призупинить обробку переказу, то платіж автоматично перейде на банк-резерв.

Ризик знижений до мінімуму. Всім відомо про нестабільну ситуацію банків на ринку і будь-який банк може стати неплатоспроможним. Fondy веде роботу відразу з кількома банками і тим самим зводить ризик до мінімуму

- Виплати відбуваються своєчасно

- Якість сервісу на найвищому рівні

- Простота та багатофункціональність API

- Система антифрод на власній платформі

- В особистому кабінеті ви побачите всю інформацію про платежі

Провівши платіж через Fondy Terminal один раз, ви більше не захочете користуватися стандартними терміналами і співпрацюватимете лише з Fondy.