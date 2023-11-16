Простыми словами про обмен криптовалют

В 2023 году каждый пятый вкладывает деньги в криптоактивы. Начинающие инвестируют в наиболее ликвидные активы, которые у всех на слуху (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Monero). Продвинутые — ищут недооцененные монеты и проекты на ранней стадии. Криптовалютные обменники используют для покупки стейблкоинов за фиат. Это простой, быстрый и анонимный способ инвестирования в цифровые активы. На криптобиржах можно купить за USDT любую монету.

В 2023 году сфера не регулируется, поэтому высок риск столкнуться с мошенниками. Чтобы этого избежать, нужно выбирать сервисы с длительным сроком работы (не менее года), большим числом положительных отзывов и хорошей репутацией. Отбирать обменники лучше на популярных мониторингах.

Принцип работы обменника криптовалют

В 2023 году доступно более 500 онлайн-платформ по конвертации цифровых активов. Процесс максимально упрощен, для обмена не обязательно регистрировать и верифицировать аккаунт. Пользователь может оплатить заявку с карты, баланса электронного кошелька или наличными. Схема работы такая:

Пользователь переходит на сайт сервиса и выбирает направление обмена. В поле «Отдаете» нужно ввести имеющийся в наличии актив, а в «Получаете» — целевой. Указать сумму конвертации в любой валюте. Значение в другой ячейке будет автоматически скорректировано по актуальному курсу. Ввести номер карты, ФИО и актуальный адрес электронной почты. На него пришлют информацию по заказу. Указать адрес криптокошелька, на который переведут активы. На экране отобразится обменный курс и сумма к получению. Если все правильно, нужно подтвердить операцию. На следующей странице выведут реквизиты для перечисления средств. Нужно перевести средства за отведенное время. Обычно на оплату дают 20-30 минут, на это срок курс фиксируют. Нажать кнопку «Я оплатил».

Система начнет искать платеж. После подтверждения перевода, сервис отправит деньги на указанный кошелек. Обычно операция занимает не более 5-10 минут, исключение — покупка Ethereum и Bitcoin. Обменник обрабатывает платеж только после получение минимум 2 подтверждений сети. На это уходит не менее 30 минут.

Преимущества и недостатки обменников

Пользователи могут быстро и анонимно купить криптовалюту. Оплатить заявку можно с карты, баланса ЭПС или криптокошелька. Некоторые сервисы проводят операции с наличными или принимают переводы Western Union. Для покупки цифровых активов не нужно разбираться в типах ордеров (сделка проводится всегда по рынку) и регистрировать аккаунт. Поэтому весь процесс занимает не более 2-3 минут. Популярные сервисы стремятся еще больше упростить работу — доступны Telegram-боты и мобильные приложения. Пользователь может сохранить личные данные и создавать заявки за пару кликов. Как отмечают эксперты Profinvestment, у обменников есть и недостатки: