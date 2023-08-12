Працівник ДСНС попався «на гарячому» під час збуту близько 200 кілограмів бурштину

Працівники ДБР у взаємодії із Нацполіцією затримали та повідомили про підозру працівнику ДСНС з Рівненської області та його спільнику, які торгували великими партіями незаконно видобутого бурштину.

Співробітник ДСНС Рівненщини та місцевий мешканець зберігали та збували сировину бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Бажаючих придбати «сонячне каміння» ділки підшукували власноруч, а продавали самоцвіт лише великими партіями. За кілограм бурштину вони просили приблизно 70 доларів США.

Двох чоловіків було затримано 9 серпня 2023 року «на гарячому» під час збуту близько 200 кілограмів цінного каміння.

Правоохоронці провели у фігурантів обшуки, в ході яких вилучили ще 62 кілограми бурштину. Каміння направлено на експертне дослідження.

Обом затриманим повідомлено про підозру у незаконному видобуванні та збуті бурштину (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 240-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Слідство триває, встановлюються канали походження бурштину та інші учасники злочину.