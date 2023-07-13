Знайдіть для підприємства найвигідніші умови постачання газу

​Без енергоресурсів важко вести бізнес. Їх постачання є пріоритетним для кожного підприємства. До одного з найважливіших ресурсів належить природний газ. Його використовують для опалення й постачання гарячої води, забезпечуючи в такий спосіб комфортну роботу персоналу. Але природний газ потрібен також для інших цілей. Часто він відграє важливу роль у технологічних процесах, і в подібних випадках від його постачання залежить навіть функціонування підприємства.

Надійне партнерство в енергетичному секторі

Наразі багато постачальників пропонують свої послуги. Одним із пріоритетних їхніх показників є тарифи на газ, адже від них залежить навантаження на бюджет підприємства. До найбільших постачальників природного газу та електрики до непобутових споживачів відноситься компанія «ТЕПЛА». На українському ринку вона перебуває з 2015 року, але вже за такий відносно невеликий період набула авторитетного статусу.

Зокрема, за час її роботи поставлено понад 374 трлн м³ газу у 24 регіони. З цим постачальником співпрацюють близько 500 юридичних осіб, серед яких:

«Верес»;

«Клуб сиру»

«Сільпо»;

«Епіцентр-Агро»;

«Оболонь».

Отже, якщо такі відомі українські бренди довірили постачання енергетики компанії, це привід зробити й вам. Тут панує лояльне відношення до всіх споживачів. «ТЕПЛА» співпрацює як із великими підприємствами, так і з нещодавно утвореними ФОП.

Кожному клієнтові – свої умови

У компанії «ТЕПЛА» ціна на природний газ не анонсується. Усе через те, що вартість одного кубічного метра важко спрогнозувати. Вона змінюється щодня, навіть декілька разів на добу, адже є чуттєвою до подій на світовому ринку.

Для кожного клієнта діють окремі умови. Серед актуальних тарифів компанії «ТЕПЛА» для непобутових споживачів пропонуються такі.

«Т-газ без небалансів». Послуга надається за попередньою або подекадною оплатою. Відповідальність за небаланси відсутня. «Т-газ гнучкий толеранс». У цьому тарифному плані діє попередня або подекадна оплата. Відповідальність за небаланси визначається індивідуально. «Т-газ із ПСГ». Ресурс надається за попередньою оплатою. Відповідальність за небаланси відсутня. Передбачає період підключення без обмежень та гарантію зберігання передплачених обсягів за ресурс впродовж усього періоду споживання. «Т-газ. Власний бізнес». Рекомендований у разі попереднього замовлення ресурсу в межах 3 000 м³. Передбачає 100% толеранс. «Т-Газ. Крупний бізнес». Пропонуються гнучкі умови оплати та зручні графіки балансування. Для середнього бізнесу обсяги ресурсу надаються від 3 000 до 50 000 м³, для великого – понад 50 000 м³. «Т-газ і електроенергія». Передбачає постачання не лише газу, але й електрики.

У всіх тарифних планах, що запропоновані, ціна визначається індивідуально.

Особливості роботи

Одним із найголовніших завдань «ТЕПЛА» є забезпечення комфортних умов для клієнта. Компанія співпрацює з виробниками енергоресурсів, а також із великими трейдерами. Для клієнтів створюються відповідні технологічні умови. Наприклад, якщо у вас був постачальник газу, але ви вирішили перейти до компанії «ТЕПЛА», немає потреби навіть змінювати точку входу. З технічної позиції це полегшує підключення.

Щоб почати співпрацю, зареєструйтеся на сайті компанії. Після цього треба заповнити заявку в режимі онлайні, залишити контактні дані й чекати дзвінка менеджера. З ним ви маєте обговорити всі особливості бізнесу й потреб в енергетичному ресурсі. У такий спосіб створюються найкомфортніші умови. Серед них такі:

ціна;

строки розрахунку;

умови відповідальності за небаланси або її відсутність.

Також обговорюються строки звіряння обсягів спожитого газу та механізм їхньої зміни, якщо в період дії договору виникне така потреба. Усе це відображається в тексті угоди. ЇЇ підготовкою займатимуться фахівці компанії «ТЕПЛА», вам лишається тільки вивчити й підписати документ тоді, коли його буде надіслано на пошту. Якщо у вас виникнуть у процесі роботи питання, ними піклуватиметься персональний менеджер, який постійно перебуватиме на зв’язку з вами.