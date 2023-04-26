Україна розраховує на 1 млрд євро від Італії для швидкого відновлення

Україна розраховує на активну участь Італії у відбудові нашої держави. Зокрема, в реалізації спільних інфраструктурних, логістичних, виробничих та комерційних проектів. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні в межах візиту урядової команди до Риму.

«У 2023 році Україна потребує 14 млрд доларів на швидке відновлення. Це сума, яка необхідна, аби задовольнити найбільш базові потреби людей, такі як дах над головою, світло й тепло взимку. Країни G7 долучаються до відновлення України. Сполучені Штати виділяють 2,3 млрд доларів. Європейська комісія — 1 млрд євро. Очікуємо такої ж допомоги від агентства SACE в 1 млрд євро, який допоможе Україні відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей», — підкреслив Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна також зацікавлена в італійських інвестиціях для відбудови. Він відзначив, що головним ресурсом майбутнього відновлення будуть конфісковані російські активи та закликав сприяти їх спрямуванню на потреби України.

Серед іншого, сторони обговорили реалізацію Плану відбудови, інтеграцію до ЄС та НАТО, імплементацію Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Також Прем’єр-міністр України закликав до посилення санкційного тиску на росію. Зокрема, до обмеження цін на російську нафту, до виходу європейського бізнесу з російського ринку, до санкцій проти ядерної галузі рф, а також до ретельного контролю за дотриманням вже введених обмежень.

Під час зустрічі Денис Шмигаль та Джорджа Мелоні обговорили питання визволення цивільних українців, в тому числі дітей, із російського полону. Голова Уряду України наголосив на необхідності активних дій Італії та інших партнерів в цьому напрямку.

Денис Шмигаль подякував Уряду та народу Італії за всебічну підтримку в протидії російській агресії та захисті наших спільних цінностей

Зі свого боку Джорджа Мелоні відзначила, що Італія й надалі буде підтримувати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі, а також високо оцінила українські реформи.