Призначено новий склад незалежних членів наглядової ради ПриватБанку

Згідно з офіційним повідомленням Міністерства фінансів України https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_priznachiv_novii_sklad_nezalezhnikh_chleniv_nagliadovoi_radi_privatbanku-3783, 27 грудня 2022 року Уряд України прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», розроблене Мінфіном.

Рішенням Уряду, зокрема, припинено повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» та призначено нових, яких було визначено переможцями за результатами конкурсного відбору, а саме:

Нільс Мелнґайліс (Nils Melngailis),

який має багаторічний та різносторонній досвід роботи в банківській сфері на керівних посадах, а також у реалізації комплексних стратегічних завдань, особливо у сфері реструктуризації активів банків та залучення інвестицій, а також успішний досвід як незалежного директора низки банків та голови наглядової ради в одному з провідних банків у Балтійському регіоні зі штаб-квартирою в Естонії;

Збіґнєв Ягейло (Zbigniew Jagiello),

який понад десять років очолював PKO Bank Польща, що входить до найбільшої банківської групи в Центральній та Східній Європі, який вдалося трансформувати з традиційного банку (під контролем держави) у динамічний фінтех, збільшивши його ринкову вартість на 40 % з 33,6 млрд злотих до 46,5 млрд злотих;

Володимир Литвин (Volodymyr Lytvyn),

який має комплексний управлінський досвід (близько 20 років) у банківському, державному та урядовому секторах із експертизою в банкінгу, міжнародних фінансах і досвід налагодження ефективної взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та реалізації реформ у банківському та фінансових секторах;

Федеріко Руссо (Federico Russo),

який має великий досвід роботи у банківській сфері, включно з групою UniCredit, більше 11 років досвіду роботи на ринку України з успішною реалізацією проектів із трансформації й управлінням банком у кризові та посткризові періоди;

Міхай Іонеску (Mihai Ionescu),

який має понад 20 років досвіду на керівних посадах у банківській індустрії, зокрема в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank у країнах Центральної та Східної Європи, й очолював низку інвестиційних банківських проектів та консультував Національний банк Греції з питань придбання Фінансбанку в Туреччині;

Надір Азіз Шейх (Nadir Aziz Shaikh),

який має великий досвід роботи у банківській сфері (39 років досвіду в Citigroup у 7 країнах, включаючи 6 років досвіду в Citibank Україна) з успішною реалізацією кейсів щодо трансформації, корпоративного управління, антикризового менеджменту та забезпечення зростання в нестабільному середовищі. З 2019 року є незалежним членом наглядової ради АТ КБ «Приватбанк», головою комітету з питань аудиту, членом комітету з питань ризиків, членом комітету з питань призначень, корпоративного управління та винагород.

Окрім того, розпорядженням затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами наглядової ради, та уповноважено голову правління ПриватБанку на підписання цих договорів.

Довідково

У зв’язку із закінченням законодавчо встановленого строку повноважень наглядової ради конкурсна комісія в установленому порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 267) провела відбір із визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради АТ КБ «Приватбанк».

Ураховуючи результати оцінювання кандидатів, конкурсна комісія визначила претендентів на посади незалежних членів наглядової ради АТ КБ «Приватбанк», яких було оголошено переможцями зазначеного відбору.

Згідно з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність» призначення та припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції вищого органу управління – Кабінету Міністрів України.