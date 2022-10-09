Види криптовалютних бірж та їх особливості

Обрати платформу для торгівлі криптовалютою настільки ж важко, як і обрати криптовалюту. Адже існують криптовалютні біржі, різноманітні обмінні сервіси та термінали з віртуальною валютою та інші види платформ, кожна з яких має як свої переваги, так і недоліки.

У цій статті ми розповімо про один із різновидів таких платформ - криптобіржі, а також про її підвиди та їх особливості.

Що таке біржа криптовалюти?

Біржа криптовалюти - це один із видів платформ або сервісів для зберігання та проведення різноманітних операцій з віртуальною валютою - криптовалютою або з віртуальною валютою та фіатом.

Кожна платформа відрізняється своїми активностями, які вона пропонує для користувачів, переліком валют та торгових пар, розміром комісій і т.д., адже все це встановлюється на кожній криптобіржі окремо без підпорядкування будь-яким загальним нормам чи правилам.

Криптовалютні біржі напевно мають найбільше переваг у порівнянні з іншими сервісами для торгівлі цифровою валютою. А ще вони бувають декількох видів.

Які існують види криптобірж?

Криптобіржі класифікуються за своїм функціоналом, діяльністю та способом управління. Усі криптобіржі можна розділити на:

централізовані;

децентралізовані.

Інколи ще виділяють новий змішаний тип криптобірж, до якого входять особливості і централізованого, і децентралізованого виду платформ, проте на ньому ми зупинятися у цій статті не будемо.

Чим відрізняється централізована криптобіржа від децентралізованої?

Централізована криптовалютна біржа за своєю структуру нагадує звичайну фондову біржу криптовалют. користувач має зареєструватися на платформі, підтвердити свою особистість, розібратися в варіантах ордерів та почати інвестувати. Саме централізована біржа криптовалют в Україні є найбільш популярним видом платформи для торгівлі криптовалютою, яку радять обирати усім новачкам.

Децентралізована криптовалютна біржа - це платформа, на якій не потрібно ні реєструватися, ні підтверджувати особистість. Це платформа, на якій немає компанії, яка б нею управляла та слідкувала за всіма діями користувачів. Для проведення транзакцій на такій платформі необхідно мати свій електронний гаманець, кошти на ньому та мінімальні знання у сфері криптовалюти.

На децентралізованих криптобіржах транзакції та будь-які інші операції виконуються з-за допомогою смарт-контрактів на відміну від централізованих, які їх навпаки не використовують.