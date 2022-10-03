Акциз на топливо не повысит цену бензина, заявили в Минэкономики

В Минэкономики считают, что возвращение акциза на топливо не приведет к его подорожанию. Наоборот, бензин должен даже подешеветь на 3-4 гривны после падения стоимости нефти, которое наблюдается на мировых рынках.

Замминистра Д. Кудрин считает, что время для возвращения акциза подобрано очень правильно. Сегодня на Украине наблюдается тенденция к снижению стоимости бензина и дизельного топлива. Соответственно, дилеры смогут включить акциз в уже имеющуюся цену без ее повышения. Способствует этому и отсутствие дефицита топлива на внутреннем рынке. В Минэкономики считают, что у операторов даже есть существенные резервы.

У самих АЗС мнение другое. Еще неделю назад владелец сети Prime Д. Леушкин заявлял, что к ценникам добавится минимум 2 гривны. Правда, пока не ясно, как это скажется на владельцах карт программы лояльности. Возможно, им эту наценку на первых порах и компенсируют. Нужно понимать, что цена топлива формируется не только от закупки, но и от проблем с логистикой, а также расходами на нее.

Но главная опасность для экономики может заключаться совсем в другом. На фоне повышения цен на топливо могут подорожать и другие товары, для доставки которых потребителю используется газ или бензин. Это подхлестнет уровень инфляции. Аналогично вырастет и стоимость пассажирских перевозок. В противном случае есть риск, что они попросту станут нерентабельными. Сгладить резкий рост цен может разве что конкуренция продавцов услуг. Но в нынешних условиях о появлении на рынке пассажирских или грузоперевозок новых крупных игроков вряд ли стоит задумываться.

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