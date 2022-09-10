У серпні українці трохи меньше витрачали на їжу та паливо

Українській бізнес продовжує тренд на безготівку - у серпні кількість встановлених ПриватБанком нових POS-терміналів зросла на 6 тисяч. Обсяги оплат картками в малому бізнесі продовжує зростати вже четвертий місяць поспіль - у серпні малий бізнес та підприємці продали товарів та послуг за безготівку на 2,1% більше, ніж у липні. Безготівковий товарообіг в національних торгових мережах за останній місяць зріс на 1,8%.

За даними статистики ПриватБанку, оплати покупок банківськими картками в мережі POS-терміналів банку у серпні в порівнянні з липнем зросли на 5,5%. У серпні українці менше витрачали на харчі - в порівнянні з липнем обсяги оплат картками в продуктових магазинах впав на 4%. Втім, частка витрат на їжу в загальних карткових витратах складає понад 45%.

Майже на 10% зменшилися обсяги безготівкових витрат на пальне. На 4% зменшилися витрати українців на купівлю електроніки та побутової техніки. У той же час витрати на ліки та медичні товари у серпні зросли на 4%, також українці на 3% більше витрачали на промислові товари, одяг та взуття, та на 2,3% більше - на кафе і ресторани.