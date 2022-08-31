Македонія допомогає відновлювати енергетичну інфраструктуру України

Північна Македонія стала першою Договірною Стороною Енергетичного Співтовариства, яка передала Україні аварійне енергетичне обладнання – шість електричних трансформаторів, наданих оператором системи розподілу Elektrodistribucija DOOEL, дочірньою компанією EVN North Macedonia.

«Ми вдячні Північній Македонії та колегам з Енергетичного Співтовариства за допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни. Це приклад справжньої солідарності, на якій базується Енергетичне Співтовариство. Така підтримка зараз як ніколи потрібна для підготовки до майбутнього зимового сезону», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Координацію постачання в Україну критичного спеціалізованого енергетичного обладнання, наданого приватними компаніями, здійснює Оперативна група з підтримки України Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Для надання допомоги Україні країни або компанії можуть звертатися на електронну адресу UkraineEmergencySupport@energy-community.org