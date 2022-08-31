8 млрд євро макрофіну ЄС будуть надані Україні протягом наступних місяців

На початку вересня урядова команда здійснить візит у Брюссель для проведення чергової Ради Асоціації Україна-ЄС. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Паралельно з візитом до Брюсселя, за його словами, також планується візит в Німеччину, де буде обговорюватися макрофінансова допомога та збільшення поставок зброї.

«Напередодні цього візиту маємо гарні сигнали від Федерального канцлера Олафа Шольца щодо готовності Німеччини розбудувати протиповітряну оборону та артилерію для Збройних Сил України. Зараз Німеччина серед топ-5 країн та інституцій за обсягами фінансової підтримки України», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як зазначив Денис Шмигаль, Україна також очікує, що німецьке керівництво продовжить займати лідерські позиції для якнайшвидшого надання Україні чергового траншу макрофіну від ЄС у розмірі 9 млрд євро. Наразі Україна вже отримала 1 млрд євро, й очікується, що 8 млрд євро будуть надані протягом наступних місяців.

Загалом, за словами Глави Уряду, міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 млрд доларів: «Ми вдячні кожному за цю допомогу, яка дозволяє забезпечувати економічну стійкість нашої держави. Водночас така стійкість економіки — це основа для перемоги у війні та звільненні наших територій від окупантів».