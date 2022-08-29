Про доставку з Китаю в 2022 році розповіли в компанії Укр-Китай Коммунікейшин

Китай – один із світових лідерів із виробництва найрізноманітніших товарів. Багато держав активно співпрацюють з ним, налагоджуючи постачання продукції безпосередньо із заводів. В 2022 році Україна зіткнулась із безпрецедентною агресією Росії, проте навіть це не завадить українським підприємцям отримувати імпорт із Азії та інших регіонів. Один із ключових напрямів діяльності Укр-Китай Коммунікейшин – доставка з Китаю та Європи до України. Співробітники компанії розповіли про умови роботи під час дії воєнного стану.

Варіанти доставки з Китаю в Україну

Наразі українським клієнтам доступні кілька способів:

Доставка цілих контейнерів (40HC, 20DV та інші). Орієнтовний термін перевезення – 55 днів.

Відправка збірних вантажів з китайських складів Нінбо і Гуанчжоу. Мінімальна вага – 50 кг. Строки перевезення – 60 днів.

Авіадоставка товарів (від 50 кг) зі складу у місті Гуанчжоу та деяких інших. Термін прибуття до місця призначення – близько 14 днів.

Кожен варіант передбачає відправку вантажу спочатку до Європи (також турецькі порти), а вже звідти – автодоставку в Україну. Терміни поставки можуть змінюватись.

Чи вигідно зараз замовляти товар із Китаю?

За словами Алли Дмитренко, менеджера по роботі з VIP клієнтами компанії, незважаючи на незначне збільшення термінів доставки, вся логістика з Китаю працює, включаючи море та авіа. Ціни на морські перевезення влітку знизились. На серпень 2022 р. загальна вартість логістики наблизилась до рівня початку лютого цього ж року.

Про компанію Укр-Китай Коммунікейшин

Ukr-China Communication працює у сфері логістики та міжнародних перевезень з 2005 року. Її основний напрямок роботи – доставка вантажів із Китаю та всього світу, а також послуги митного брокера. Серед додаткових послуг:

вантажоперевезення з ЄС, США та Туреччини під ключ

комплексне обслуговування угоди в КНР

експортні операції.

В умовах війни команда професіоналів продовжує роботу, допомагаючи замовникам із транспортуванням вантажів, оформленням продукції на експорт, веденням зовнішньоекономічної діяльності та бухгалтерського обліку. Завдяки заздалегідь пропрацьованим маршрутам через Європу спеціалістам Укр-Китай вдалося зберегти можливість швидкого перевезення вантажів в обхід зон, де ведуться військові дії.

Послуги компанії будуть корисні тим, хто продовжує вести бізнес в українських містах, перемістив виробничі потужності до західної частини країни або перевіз свій бізнес до Європи. Співпраця з Укр-Китай Коммунікейшин – чудова можливість для розвитку бізнесу та підтримки української економіки навіть у воєнний час.

Контакти:

Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 2, поверх 4

+38 (044) 363-88-88 – офіс у Києві

Email для довідок: info@ukr-china.com