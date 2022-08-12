ЄС скоординував доставку понад 60 000 тонн життєво необхідної допомоги для України

Станом на сьогодні ЄС скоординував доставку Україні 66 224 тонн негрошової допомоги з 30 країн в межах Механізму цивільного захисту ЄС. Допомога серед іншого включає 180 машин швидкої допомоги, 125 пожежних автомобілів, 300 електрогенераторів, 35 одиниць важкої техніки та 4 понтонні мости. Це, безумовно, найбільша, найтриваліша та найскладніша операція із застосуванням Механізму цивільного захисту ЄС від моменту його створення в 2001 році, оціночна вартість якої наразі перевищує 425 мільйонів євро. Для підтримки цієї операції були створені логістичні хаби в Польщі, Румунії та Словаччині, звідки допомога надходить безпосередньо до України.

Комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич: «Ми всі шоковані звірствами Росії в Україні. Надаючи екстрену допомогу, ми можемо принаймні зменшити величезний тиск на системи реагування на надзвичайні ситуації України. Сьогодні ми досягли важливої ​​віхи – в Україну надійшло понад 60 000 тонн негрошової допомоги, яка координується через Механізм цивільного захисту ЄС. Я надзвичайно вдячний за те, що кожна країна-член ЄС разом із Норвегією, Туреччиною та Північною Македонією запропонувала допомогу, яку ми потім найбільш ефективно спрямували за допомогою Механізму. Ця солідарність є доказом того, що ЄС з Україною не лише на словах, а й на ділі».

15 лютого Україна активувала Механізм цивільного захисту ЄС у рамках підготовки до масштабної надзвичайної ситуації. Відтоді Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації підтримує тісний контакт з українською владою, щоб визначити конкретні потреби та координувати реагування ЄС на кризу.

ЄС продовжує отримувати нові пропозиції для України від своїх країн-членів і сьогодні. Серед останнії пропозицій із застосуванням Механізму цивільного захисту ЄС – лікарняні ліжка та гігієнічні набори з Австрії, машину швидкої допомоги та медичне обладнання з Норвегії, обладнання для притулків з Фінляндії, ЗІЗ з Німеччини, ліки з Чехії та Словаччини, генератори електроенергії з Італії та обладнання для енергопостачання з Франції.

Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації працює 24 години на добу 7 днів на тиждень для надання подальшої допомоги виходячи з конкретних потреб, зазначених Україною.

Для довідки

Після вторгнення Росії 24 лютого гуманітарні потреби України зросли до безпрецедентного рівня. Триваючі бойові дії загрожують життю мирного населення та завдають серйозної шкоди житлу, водо- та електропостачанню, постачанню опалення, а також громадській інфраструктурі, такій як школи та медичні установи. Мільйони людей не мають доступу до задоволення своїх основних потреб. ЄС мобілізував усі можливі ресурси, щоб надати екстрену допомогу Україні.

У відповідь на військову агресію Росії проти України Єврокомісія координує свою найбільшу в історії операцію в рамках Механізму цивільного захисту ЄС. Усі 27 країн ЄС, а також Норвегія, Туреччина та Північна Македонія запропонували допомогу в натуральній формі, починаючи від медичних товарів і предметів для прихистків до транспортних засобів та енергетичного обладнання. Враховуючи величезну потребу в медичних товарах в Україні, ЄС також розгорнув свої стратегічні резерви rescEU.

Єврокомісія виділила 348 мільйонів євро на програми гуманітарної допомоги мирним жителям, які постраждали від війни в Україні. Це включає відповідно 335 мільйонів євро для України та 13 мільйонів євро для Молдови. Гуманітарне фінансування ЄС допомагає людям в Україні, забезпечуючи їх їжею, водою, необхідними предметами побуту, медичною допомогою, психосоціальною підтримкою, прихистком, захистом і грошовою допомогою, щоб допомогти задовольнити їхні основні потреби.