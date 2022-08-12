П’ятий караван з українським продовольством вирушив із портів «Чорноморськ» та «Південний».

Сьогодні вранці вийшов п’ятий караван із агропродукцією із українських портів. В його складі судно SORMOVSKIY 12, яке вийшло з порту «Чорноморськ», та балкер STAR LAURA з порту «Південний». На їх борту понад 63 тис. тонн агропродукції.

Зокрема, STAR LAURA стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту «Південний» з початку реалізації «зернової ініціативи», та третім у загальному переліку суден-велетнів, які уже прямують «зерновим коридором».

Уже сьогодні «Чорноморськ» та «Південний» приймуть ще 2 судна під завантаження – BRAVE COMMANDER та PETREL S. На них буде завантажено понад 40 тис. тонн українського зерна.