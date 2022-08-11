Пеллирон - отзыв о брокере: мой успешный опыт в трейдинге

Тема инвестиций в последнее время стала очень популярной. Буквально все информационное поле заставляет задуматься - может, уже пора? Тем более сейчас, когда вопрос о дополнительном, а для многих и основном, заработке является очень актуальным. Несколько правильных ходов быстро вывели меня из новичка в успешного трейдера. И огромная заслуга этого - выбор правильного брокера. Сегодня я с большой благодарностью оставляю отзывы о брокере Пеллирон, благодаря которому трейдинг стал для меня не просто хобби. Он стал моей основной и прибыльной профессией.

Удачное начало у брокера Пеллирон - результат грамотной стратегии?

Я, как и многие начинающие трейдеры, имели только поверхностное представление о том, как работает фондовый рынок. Однако опыт успешных знакомых объективно указывал на то, что при правильном подходе на бирже можно зарабатывать. Поэтому первое, с чего я начал, это обучение. Всем начинающим трейдерам я хочу сказать, что обучение - это обязательный пункт плана для тех, кто хочет руководствоваться не интуицией и сомнительными советами “гуру” из Ютуба, а опираться на фундаментальные знания, уметь составлять прогнозы и читать рынок. Надо сказать, курсы по обучению трейдинга я нашел в своем городе и смог постигнуть новую профессию у опытных наставников.

Pelliron отзывы: почему я выбрал именно эту компанию?

Железное правило, которое нельзя (да и не получится) нарушать - это возможность выходить на фондовые рынки только через посредника - брокера. Моим посредником стал брокер Пеллирон. Перед тем как начать с ним сотрудничество, я детально изучил сайт компании, особенно интересно было читать про ее историю. Компания была основана в 2008 году, который мы помним все по известным событиям и до этого времени она является активным участником фондовых рынков и возглавляет рейтинги лучших. Это, безусловно, стало весомым аргументов.

Помимо этого я заглянул на форму и сайты отзовики, чтобы почитать о брокере Пеллирон отзывы реальных клиентов. Все-таки опыт других всегда интересно изучить, так как позволяет создать более-менее объективную картину. После долгих поисков и тщательного анализа фактов, документации, отзывов, я остановил выбор именно на этой компании.

Pelliron в Молдове (Кишинев) - отзывы трейдеров и новичков

Доступ к мировым финансовым рынкам.

Возможность торговать любыми активами - акциям, ценными бумагами, валютой и другими активами.

Всестороннюю поддержку брокера.

Возможность осуществлять сделки через торговый терминал.

Что еще может оценить новичок у брокера Пеллирон?

Когда речь идет о деньгах и их вложениях, безусловно, хочется иметь подстраховку. И брокер это предоставление в виде специальной программы “Страхование торгового счёта”. Что нужно со стороны трейдера? Выполнить условия программы. Что предоставляет брокер? Возмещение 100% компенсации суммы в случае, если трейдером была совершена убыточная сделка. Согласитесь, что именно в таких моментах ощущается участие и поддержка брокера.

Еще на момент ознакомления с сайтом компании, бросилась в глаза одна фраза - “Идеальным сервисом мы считаем, что что максимально помогает трейдеру чувствовать себя комфортно и безопасно”. На основании уже более чем двухлетнего опыта работы с брокером я могу подтвердить правдивость данного заявления. И Пеллирон отзывы постоянных клиентов компании также подтверждают это.

Рекомендую ли я брокера Pelliron ? Однозначно, да

Трейдинг - это не рулетка, а выгодные сделки - не удачное стечение обстоятельств. Это обучение, анализ, опыт и постоянная работа. Но работа интересная и прибыльная, и во многом я обязан своими успехами брокерской компании. Поэтому я оставляю свои отзывы, Пеллирон в Кишиневе, и желаю каждому открыть для себя возможность новых источников заработков.