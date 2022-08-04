​ПриватБанк та Mastercard запустили акцію для українців, які отримують допомогу від міжнародних організацій

ПриватБанк спільно з Mastercard запускають акцію для додаткової підтримки українців, які отримують грошову допомогу від міжнародних організацій на банківські картки. Із 1 серпня 2022 року до 31 січня 2023 року кожен учасник, який виконав умови акції, отримає гарантоване поповнення мобільного телефону на 50 грн, а також додатково візьме участь у розіграші одного із трьохсот подарункових сертифікатів giftmall на суму 5 000 грн. Загалом для додаткової підтримки українців в рамках акції ПриватБанк та Mastercard виділили більше 5 млн гривень.

Щоб отримати додаткову допомогу від банку та Mastercard, потрібно зареєструватися в акції на сайті, отримати грошову виплату від міжнародних організацій на картку Mastercard від ПриватБанку (через Western Union, MoneyGram, PrivatMoney або автоматичне зарахування на картку) та зробити щонайменше 2 транзакції на загальну суму від 500 грн з будь-яких карток Mastercard від ПриватБанку.

Якщо ви відповідаєте критеріям виплати грошової допомоги від міжнародних організацій і ще не подали заявку, ви можете зробити це на сайті «єДопомога», зазначивши IBAN картки Mastercard від ПриватБанку. Якщо ви не маєте картки, ви можете відкрити Digital картку Mastercard прямо у мобільному додатку Приват24, без необхідності йти до відділення банку.

Хто може отримати грошову допомогу?

Допомогу від міжнародних організацій можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб; особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або таких, що знаходяться в зоні активних бойових дій України. Пріоритетними є найменш захищені верстви населення, що мають соціальні статуси, такі як: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Грошову допомогу на картку Mastercard від ПриватБанку можна отримати від Гуманітарної організації ООН (World Food Programme, WFP) – через Western Union; Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine) – через PrivatMoney; Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) – через PrivatMoney; Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) – через MoneyGram; виплата компенсації від Товариства Червоного Хреста (ТЧХУ) за програмою «Прихисток» – через PrivatMoney та Міжнародної організації Red Rose CPS – через MoneyGram.