Глава НБУ заявил, что риск гиперинфляции сегодня довольно высок

Глава Нацбанка Украины заявил о повышении уровня угрозы гиперинфляции в связи с высокой эмиссией гривны. Именно с ее помощью на данный момент финансируется большая часть бюджета страны. Только за июнь было напечатано около 105 млрд. гривен.

Активное печатание денег негативно сказывается на уровне инфляции. Кирилл Шевченко в своем интервью называет это «инфляционным налогом» для украинцев. Со временем эмиссия может привести к сокращению золотовалютных резервов, поскольку многие стремятся перевести свои деньги в заграничную валюту на фоне снижения стоимости гривны.

Негативные последствия эмиссии гривны могут быть схожи с тем, что происходило в 90-х годах. Хотя есть и более свежий пример – 2014-2015 годы, когда за 1 доллар банки требовали почти 40 гривен.

В Национальном банке предлагают сократить объемы печатания денег и предлагают сразу несколько шагов, направленных на снижение уровня инфляции в стране. Например, можно провести секвестр государственного бюджета за счет некритических расходов. При необходимости можно повысить и доходность ОВГЗ. Это позволило бы поднять их популярность для приобретения банками, частными лицами или предприятиями. Как вариант, правительство может попробовать повысить доходность бюджета. Этого можно добиться путем повышения налогов, сборов, поднятия ренты. Но такие инициативы опять же придется оплачивать конечному потребителю. Это приведет к негативу со стороны населения, возможно, упадет и покупательная способность наряду со снижением доходов граждан.

Примечательно, что снижение курса гривны однозначно скажется на стоимости топлива и продуктов питания, но при этом вряд ли повлияет на сферу азартных игр. Например, сыгравшие ставки на спорт в любом случае будут выплачиваться пропорционально установленным букмекерами коэффициентам. А для тех, кто хочет делать их в иностранной валюте, всегда готовы предложить свои услуги европейские букмекеры: bukmeker-expert.info/bukmekery/evropejskie/.