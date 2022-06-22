На Львівщині викрито схему контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги

Правоохоронці викрили схему з незаконного ввезення на територію України брендового одягу та ґаджетів під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів (ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України).

За ініціативи оперативних співробітників Львівського загону проведено перевірку вантажного автомобіля Volvo, яким слідували в Україну через пункт пропуску «Краківець». Згідно з даними, що зазначені в документах, вантажівкою перевозили гуманітарну допомогу. Однак, за результатами огляду в авті виявили 14 палети та більш як 950 коробок з комп’ютерною технікою та мобільними телефонами відомих світових марок, а також коштовне жіноче взуття та брендовий одяг.

За попередніми даними вартість вилученого складає понад 70 мільйонів гривень. На вантаж накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз.

Слідчі дії тривають. Наразі встановлюють усіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.

Заходи з викриття проводили оперативні співробітники Львівського прикордонного загону спільно із дізнавачами сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.