Уряд запускає систему грантів для розвитку підприємництва
Новою національною ідеєю для українців має стати підприємництво.
Сьогодні Уряд своїм рішенням підтримав запуск трьох програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу.
Перша програма запроваджує мікрогранти у розмірі до 250 тис. грн для кожного українця, який хоче започаткувати першу власну справу, або розвинути вже існуюче підприємство:
Мікрогрант надається на створення та розвиток власного бізнесу – до 250 тис. гривень за умови створення двох робочих місць та до 150 тис. гривень – одного робочого місця;
АТ "Ощадбанк" виступає уповноваженим банком програми;
Українці зможуть подавати заяви на отримання грантів через Портал Дія або у будь-якому відділенні АТ "Ощадбанк";
Отримувачі мікрогрантів зможуть оформити додатковий інвестиційний кредит за Програмою "5-7-9%" у сумі до 2,5 млн грн відповідно до стандартних умов цієї програми.
Друга програма грантів спрямована на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства:
Держава співфінансує закладку саду спільно з підприємцем (всього плануємо підтримати створення 10 тис. га. садів);
Держава надає грант у розмірі 70 % від вартості проекту (без ПДВ), 30 % – за рахунок коштів отримувача.
Третя програма – гранти на створення або розвиток тепличного господарства:
Кожен інвестор може збудувати легкий тепличний модуль розміром близько 2 га для ведення овочівництва;
Один заявник може збудувати один тепличний модуль;
Для перших 1000 заявників держава надає грант у розмірі 70 % від вартості проекту (без ПДВ), але не більше 7 млн гривень, 30 % – за рахунок коштів отримувача;
Всі наступні заявники отримують грант на 50 % вартості проекту (без ПДВ), але не більше 5 млн гривень, 50 % – за рахунок коштів отримувача;
Програма забезпечить створення одним отримувачем до 40 нових робочих місць.
“В умовах війни перехід до економічної моделі, коли великий внесок у ВВП роблять мікро, малі та середні підприємства, є дуже важливим. Тому новою національною ідеєю для українців має стати підприємництво. Функціонування економіки за таким принципом стимулюватиме створення міцного середнього класу та дасть поштовх до появи нових робочих місць у воєнний час”, – наголосила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.