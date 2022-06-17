Ставки за програмою «5-7-9» і надалі залишатимуться пільговими, — Прем’єр-міністр

Уряд продовжує створювати для українського бізнесу найкращі умови, адже розуміє, що саме бізнес — це основа зростання та відновлення економіки. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 14 червня.

«Після початку повномасштабної війни ми щотижня видаємо доступних кредитів у середньому на понад 2 млрд грн. Це дозволило відновити роботу тисячам українських підприємців та їхнім працівникам. Тому «5-7-9» нікуди не подінеться. Ставки за цією програмою і надалі будуть пільгові. Зараз працюємо над спрощенням умов для отримання таких кредитів», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр запевнив, що підвищення облікової ставки НБУ не вплине на програму «5-7-9»: «Програма була, є і буде. Попри ситуацію зі ставками та рішення Нацбанку, ми будемо розвивати програму, аби малий та середній бізнес не просто вистояв, але і мав можливість зростати».