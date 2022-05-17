Cashinsky – как просто погасить задолженность онлайн
МФО – это современная альтернатива банкам.
В кредитах главное – своевременность
МФО – это современная альтернатива банкам: алгоритм регистрации ссуды тот же, только всё происходит в разы быстрее. Если вы посетите официальный сайт микрофинансовой организации Cashinsky, вы удивитесь – настолько все продумано и просто. Красочность, необычные шрифты и юморной слог: пользоваться сервисом – одно удовольствие.
Вы можете оформить кредит в течение пятнадцати минут. Для начала надо определиться с суммой и датой возвращения; справа будут видны проценты и конечный срок погашения. Затем нужно зарегистрироваться в системе с помощью электронной почты (также необходимо придумать пароль) и отправить запрос. Ответ по вашей заявке придёт в СМС либо электронном письме – если он позитивный, в течение нескольких минут на вашу банковскую карту поступит желаемая сумма.
А как же погасить кредит? Есть разные способы – например, посредством платежного терминала. Но существует вариант получше – воспользуйтесь услугами виртуальных платёжных сервисов. Рекомендуем обратить внимание на Банк24 – ниже мы расскажем, почему.
Рассчитаться с Cashinsky - быстрая обработка запроса и маленькая комиссия
Чтобы понять, как работает Bank24, достаточно просто зайти на сайт. Меню настолько удобное и доступное, что вы сразу разберетесь, как им пользоваться. На главной странице вы увидите много разных категорий. Чтобы перевести средства на счет какой бы то ни было организации – для примера возьмём МФО Cashinsky – надо зайти в соответствующий раздел, найти в списке интересующую вас компанию, ввести реквизиты и отправить деньги. Если не возникнет никаких помех и платёж пройдёт успешно, вам придет электронная квитанция, которую на всякий случай лучше всего сохранить.
Банк24 располагает и другими услугами:
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перевод между картами;
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пополнение мобильного;
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оплата коммуналки;
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покупка некоторых товаров;
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«донат» в компьютерных играх;
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расчёт со службой такси для водителей;
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плата за интернет и ТВ;
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благотворительность.
Регистрационный процесс
Авторизация не обязательна, но несет за собой множество преимуществ, в первую очередь расширенный функционал в личном кабинете. Чтобы зарегистрироваться, не нужно прилагать много усилий – вы просто заполняете небольшую анкету, состоящую из ряда формальных вопросов. Вы вписываете свои имя и фамилию, контактный номер телефона, а также придумываете пароль.
Подключайтесь к Банк24 и становитесь постоянным пользователем. Вы останетесь довольны качеством услуг и дружелюбным, клиентоориентированным сервисом.