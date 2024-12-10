Айфон 15 Про Макс – смартфон з надзвичайними можливостями

Попри вихід 16 моделі, попереднє покоління не втрачає популярності. Воно коштує дешевше, проте не поступається параметрами. Додатково зекономити можна, якщо купити iphone 15 pro max бу, але перш ніж перейти до покупки, слід дізнатися про переваги, які має попереднє покоління гаджетів.

Причини придбати Айфон 15 Про Макс

Кожна нова генерація смартфонів Apple має низку вдосконалень. Це можуть бути як зовсім непомітні, так і кардинальні зміни. Не обійшли стороною оновлення і в моделі 15 Про Макс:

кнопка Action – клавіша з можливістю програмування функцій (користувач сам налаштовує функцію: ліхтарик, відповідь на дзвінок, перехід між додатками абощо);

титановий матеріал в корпусі – додаткова міцність граней та зменшення ваги;

порт USB-C 3.0 – нарешті виробник відмовився від порту Lightning та впровадив швидкісний роз’єм стандартного зразка;

нові стильні кольори корпусу;

новий процесор, створений по 3-нм технології (19 млрд. транзисторів), який перетворює смартфон на потужний комп’ютер;

оновлений графічний процесор – графіка в мобільних іграх не поступається за деталізацією останнім іграм на ПК;

сучасна камера з можливостями та якістю знімання професійних фотоапаратів;

запис відео на зовнішній накопичувач та інші.

Окремо слід виділити дисплей моделі. Він має змінну частоту оновлення: від 1 Гц – для Always On-Display до 120 Гц для максимально плавної прокрутки та роботи з додатками. Крім того, екран дуже яскравий (до 2000 ніт).

Чи є недоліки у смартфона

Через рік після виходу довелося дізнатися і про недоліки пристрою. На щастя їх мінімум. Перш за все це велика вага: понад 220 грамів, що досить відчутно. Також деяким користувачам важко звикнути до Dynamic Island, тому вони вважають його недоліком.

Звісно, перепоною для покупки є і досить висока ціна гаджета. Проте завжди можна зекономити, якщо купити б/у смартфон. Зробити це можна в інтернет-магазині Grokholsky. Залежно від об’єму внутрішнього накопичувача знижка може складати до 5-7 тисяч гривень. Оберіть для себе найкращу модель смартфона вже зараз!