Як скинути Айпад до заводських налаштувань?

Іноді виникає необхідність скинути користувацькі налаштування на своєму девайсі. Це буває, коли власник збирається його продати або спостерігаються суттєві проблеми в роботі системи.

У цій статті ми розповімо про два способи повернути планшет Епл до початкових налаштувань, один із яких передбачає те, що програмне середовище реагує на дії користувача, а інший може допомогти у випадку, якщо екран пристрою «зависнув».

Збереження даних

Скидання до заводських налаштувань Айпаду призводить до видалення із пам'яті пристрою різноманітного контенту. Для того, щоби згодом була можливість його відновити потрібно виконати резервне копіювання даних. Це можна зробити в хмарному сервісі iCloud або зберегти резервну копію на внутрішньому носії девайсу.

Для створення копії в iCloud необхідно:

У меню налаштувань вибрати «Ім'я користувача», потім пункт iCloud. Встановіть перемикачі навпроти пунктів «Календар», «Контакти» та інших, які ви бажаєте скопіювати. У нижній частині сторінки потрібно клікнути на «Резервна копія в iCloud». Підтвердіть дію, натиснувши «Створити резервну копію».

Резервний архів даних можна також зробити на стаціонарному ПК із допомогою програмних інструментів Finder або iTunes. Для цього потрібно під'єднати планшет до ПК на базі ОС Windows або macOS із допомогою кабеля, відкрити один із вказаних вище застосунків та натиснути на «Створити резервну копію зараз». Не робіть ніяких дій доки процес створення копії не закінчиться.

Зверніть увагу, архів можна зашифрувати секретним паролем, також доступна можливість додати в нього дані із функціональних програм «Активність» і «Здоров'я».

Алгоритм дій для скидання налаштувань

Щоби ініціювати скидання налаштувань девайсу до заводських користувач має:

У розділі «Основні» головного меню налаштувань вибрати пункт «Скидання».

Підтвердити дію, натиснувши на «Стерти контент та налаштування».

Якщо зробити скидання через основне меню не вдається через те, що ви забули власні персональні дані, необхідно буде робити це в режимі відновлення. Для переходу в нього використовуйте інструкцію на офіційному сайті Apple.

Скидання налаштувань у режимі «Відновлення»

Цей спосіб також є єдиним дієвим рішенням у випадку, коли екран не відповідає на дії користувача чи планшет взагалі не вмикається через віруси або системні збої. Послідовність кроків для цього наступна:

Активуйте режим відновлення із допомогою інструкції. Завантажте потрібну версію програмної прошивки. Після скачування натисніть кнопку «Розпочати відновлення».

Дочекайтеся успішного завершення процесу і виконайте перезавантаження девайсу. Відновлення заводських налаштувань призводить до видалення вмісту пам'яті пристрою. Якщо ви попередньо створили резервний архів, у разі необхідності його можна буде повернути.