Сервіс Clever Cart на допомогу вашому бізнесу
Сьогодні онлайн-сервіс зі створення сайтів є надзвичайно актуальним.
Мрієте розвивати успішний бізнес-проєкт та відкрити інтернет-магазин? В такому разі вам точно не обійтися без зручного та простого у користуванні сайту, на якому ви будете здійснювати продаж вашого продукту. До вашої уваги платформа Clever Cart - зручний конструктор сайтів, що вважається одним з найбільш успішних українських стартапів.
Головні переваги використання конструкторів сайтів
Сьогодні онлайн-сервіс зі створення сайтів є надзвичайно актуальним, відмінно підходить, як для новачка, так і для досвідченого веб-майстра. Адже навіть спеціалісти для створення не надто складних сайтів (зокрема – сайтів-вітрин) надають перевагу використанню конструкторів, аби зекономити час. Зазвичай такі сервіси досить зручні у використанні, не потребують встановлення на ваш комп’ютер додаткових програм. Окрім того, використання таких платформ має декілька надзвичайно важливих переваг:
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зручність у застосуванні;
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велика кількість безкоштовних навчальних матеріалів, що надає сервіс;
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багато універсальних готових рішень, що підходять для створення різних сайтів, інтернет-магазинів;
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відсутність необхідності обирати та налаштовувати хостинг;
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оновлення, безпека та інші технічні моменти – сфера відповідальності розробника. Технічна підтримка завжди допоможе розібратися з проблемами та складнощами, що виникають в процесі роботи.
Чому варто скористатись сервісом Clever Cart?
Це один з українських онлайн-конструкторів сайтів, адаптований для створення сайтів-вітрин. Вирішення такої задачі стає максимально простим, оскільки не потребує спеціальної професійної підготовки. Основною метою стартапу Clever Cart є максимально ефективна допомога для власників бізнесу, які отримують готове рішення, необхідне для обробки замовлень, економії ресурсів.
Створивши власний, зручний у користуванні сайт, ви допоможете вашим клієнтам:
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детально дізнатися про ваш асортимент;
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здійснювати оформлення замовлення і надавати дані для його доставки;
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проводити оплату замовлення.
Сьогодні платформа Clever Cart уже допомогла створити тисячі нових інтернет-майданчиків, що успішно ведуть свій бізнес.
Платформа Clever Cart – це:
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прості алгоритми та зручність у застосуванні;
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висока ефективність та швидка обробка даних;
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наявність всіх необхідних функцій, що потрібні для успішного стартапу;
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використання зручних та популярних платіжних систем – ви зможете приймати оплату банківськими картками, дебетовими та кредитними, за допомогою банківських переказів.
Додавши інформацію про ваш магазин, його логотип та докладний каталог товарів, ви нарешті зможете отримати:
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власний сайт-вітрину, де потенційні покупці зможуть переглянути ваші товари;
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інтуїтивно зрозумілий, простий у користуванні та естетично довершений інтерфейс;
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можливість прийому оплачених замовлень протягом декількох хвилин.
На сайті ви знайдете перелік типових запитань, що найчастіше виникають у користувачів та докладні відповіді на них. Отже, все просто і легко, зручно і прозоро – для вашого успіху в онлайн-бізнесі.