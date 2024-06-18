Сервіс Clever Cart на допомогу вашому бізнесу

Мрієте розвивати успішний бізнес-проєкт та відкрити інтернет-магазин? В такому разі вам точно не обійтися без зручного та простого у користуванні сайту, на якому ви будете здійснювати продаж вашого продукту. До вашої уваги платформа Clever Cart - зручний конструктор сайтів, що вважається одним з найбільш успішних українських стартапів.

Головні переваги використання конструкторів сайтів

Сьогодні онлайн-сервіс зі створення сайтів є надзвичайно актуальним, відмінно підходить, як для новачка, так і для досвідченого веб-майстра. Адже навіть спеціалісти для створення не надто складних сайтів (зокрема – сайтів-вітрин) надають перевагу використанню конструкторів, аби зекономити час. Зазвичай такі сервіси досить зручні у використанні, не потребують встановлення на ваш комп’ютер додаткових програм. Окрім того, використання таких платформ має декілька надзвичайно важливих переваг:

зручність у застосуванні;

велика кількість безкоштовних навчальних матеріалів, що надає сервіс;

багато універсальних готових рішень, що підходять для створення різних сайтів, інтернет-магазинів;

відсутність необхідності обирати та налаштовувати хостинг;

оновлення, безпека та інші технічні моменти – сфера відповідальності розробника. Технічна підтримка завжди допоможе розібратися з проблемами та складнощами, що виникають в процесі роботи.

Чому варто скористатись сервісом Clever Cart?

Це один з українських онлайн-конструкторів сайтів, адаптований для створення сайтів-вітрин. Вирішення такої задачі стає максимально простим, оскільки не потребує спеціальної професійної підготовки. Основною метою стартапу Clever Cart є максимально ефективна допомога для власників бізнесу, які отримують готове рішення, необхідне для обробки замовлень, економії ресурсів.

Створивши власний, зручний у користуванні сайт, ви допоможете вашим клієнтам:

детально дізнатися про ваш асортимент;

здійснювати оформлення замовлення і надавати дані для його доставки;

проводити оплату замовлення.

Сьогодні платформа Clever Cart уже допомогла створити тисячі нових інтернет-майданчиків, що успішно ведуть свій бізнес.

Платформа Clever Cart – це:

прості алгоритми та зручність у застосуванні;

висока ефективність та швидка обробка даних;

наявність всіх необхідних функцій, що потрібні для успішного стартапу;

використання зручних та популярних платіжних систем – ви зможете приймати оплату банківськими картками, дебетовими та кредитними, за допомогою банківських переказів.

Додавши інформацію про ваш магазин, його логотип та докладний каталог товарів, ви нарешті зможете отримати:

власний сайт-вітрину, де потенційні покупці зможуть переглянути ваші товари;

інтуїтивно зрозумілий, простий у користуванні та естетично довершений інтерфейс;

можливість прийому оплачених замовлень протягом декількох хвилин.

На сайті ви знайдете перелік типових запитань, що найчастіше виникають у користувачів та докладні відповіді на них. Отже, все просто і легко, зручно і прозоро – для вашого успіху в онлайн-бізнесі.