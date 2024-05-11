[апаратура радіоуправління]

У світі радіокерованих пристроїв вибір правильного обладнання може стати ключовим фактором, що визначає успіх вашого проекту. Одним з провідних гравців на цьому ринку є компанія Radiomaster, яка виробляє широкий асортимент радіокерованої техніки, в тому числі популярну серію TX12.

У цій статті ми детально розглянемо різні моделі Radiomaster TX 12, порівняємо їх між собою, а також з аналогами від Radiomaster та інших конкурентів. Ми представимо вам таблицю технічних характеристик для кожної моделі, щоб ви могли зробити усвідомлений вибір.

Крім того, ми розповімо про застосування цих пристроїв на передовій. В умовах бойових дій надійність і дальність дії радіокерованої техніки може мати вирішальне значення. Тому ми розглянемо, як обладнання Radiomaster TX12 може використовуватися в цих умовах.

Приєднуйтесь до нас в цьому огляді, щоб дізнатися більше про те, що робить Radiomaster TX12 одним з найкращих варіантів для радіокерованих проектів.

Radiomaster TX12 MKII ELRS та Radiomaster TX12 MKII CC2500 EdgeT

Radiomaster TX12 MKII ELRS і Radiomaster TX12 MKII CC2500 EdgeTX - це дві спеціалізовані версії популярного передавача TX12 MKII. Вони відрізняються здебільшого типом використовуваного RF модуля, який визначає сумісність із різними приймачами та протоколами. Нижче наведено таблицю порівняння основних характеристик цих моделей.

Характеристика Radiomaster TX12 MKII ELRS Radiomaster TX12 MKII CC2500 EdgeTX

RF Модуль ELRS (ExpressLRS) CC2500

Протоколи Підтримка ExpressLRS Підтримка багатьох протоколів (FrSky, Futaba та ін.)

Програмне забезпечення EdgeTX EdgeTX

Дисплей Кольоровий ЖК-дисплей Кольоровий ЖК-дисплей

Кількість каналів До 16 (залежить від налаштувань ELRS) До 16

Пам'ять моделей Вбудована пам'ять для 60+ моделей Вбудована пам'ять для 60+ моделей

Батарея Підтримка батарей 18650 Li-Ion Підтримка батарей 18650 Li- Ion

Зовнішні порти USB-C для заряджання та даних USB-C для заряджання та даних

Потужність передава Регульована (до 250 mW для ELRS) Регульована (до 100 mW для CC2500)

Дальність дії 2 км та більше 2 км та більше

Radiomaster TX12 MKII ELRS краще підійде для тих, хто шукає покращену дальність та надійність передачі сигналу, особливо в змагальних та професійних умовах, де важливі стабільність зв'язку та малі затримки.

Radiomaster TX12 MKII CC2500 EdgeTX більше підходить для користувачів, яким потрібна сумісність з широким спектром пристроїв та протоколів, що робить його більш універсальним рішенням.

Які ще пульти є у Radiomaster

Radiomaster випускає широкий асортимент апаратури керування для радіоуправління, що охоплює різні потреби та бюджети. Окрім моделей TX12 MKII ELRS та TX12 MKII CC2500 EdgeTX, ось деякі з інших популярних моделей:

Radiomaster TX16S - Це одна з найпопулярніших моделей, яка вирізняється своїм великим кольоровим сенсорним дисплеєм, підтримкою множини протоколів через внутрішній мульти-протокольний RF модуль, і можливістю модифікації з додатковими внешніми модулями. Radiomaster Zorro - Ця модель є компактнішою порівняно з TX16S і має галлові джойстики, що підвищує точність керування. Також можливе використання зовнішніх модулів для розширення підтримуваних протоколів. Radiomaster T8 Pro - Це бюджетна модель, яка все ще пропонує мульти-протокольну підтримку та програмне забезпечення OpenTX, роблячи її відмінним вибором для новачків та хобістів. Radiomaster TX18S - Це більш просунута модель, яка надає високу якість виготовлення, великий сенсорний дисплей та підтримку численних протоколів для забезпечення високої гнучкості управління. Radiomaster TX8 - Ще одна модель для ентузіастів, яка комбінує доступність з багатофункціональністю, забезпечуючи хорошу підтримку різноманітних моделей і протоколів.

Порівняння моделей Radiomaster

Характе- Radioma- Radioma- Radioma- Radioma- Radioma- Radioma-

ристика ster TX16S stet Zorro ster T8 Pro ster TX18S ster TX8 ster TX12 MKII

Дисплей 4.3 кольо- 2.4" кольо- 1.3" OLED 4.3" кольо- 2.4" кольо- 1.7" ровий ровий LCD ровий ровий LCD сенсор- сенсор- LCD

ний ний

RF модуль Внутрішній Можливість Внутрішній Внутрішній Внутрішній Внутрішній

мульти- додати мульти- мульти- мульти- мульти-

протокол модуль протокол протокол протокол протокол

Протоколи Підтримка Підтримка Підтримка Підтримка Підтримка Підтримка

багатьох багатьох багатьох багатьох багатьох багатьох

Програмне OpenTX/Edge OpenTX/Edge OpenTX OpenTX/Edge OpenTX EdgeTX

забезпечення TX TX TX

Кількість каналів До 16 До 16 До 8 До 16 До 16 До 16

Пам'ять моделей Більше 60 60 30 Більше 60 60 60

моделей моделей моделей моделей моделей моделей

Батарея 2x 18650 1x 18650 1x 18650 2x 18650 2x 18650 1x 18650

(не входить) (не входить) (не входить) (не входить) (не входить) (не входить)

Зовнішні порти USB-C, USB-C, USB-C USB-C, USB-C USB-C

тренер порт тренер порт тренер порт

Radiomaster TX12 MKII забезпечує гарне співвідношення ціни та можливостей, включаючи мульти-протокольну підтримку та програмне забезпечення EdgeTX, що робить його привабливим вибором для користувачів, які шукають компактний і економічний варіант.

TX16S і TX18S пропонують більші дисплеї та розширені можливості, що робить їх ідеальними для серйозних ентузіастів і професіоналів.

Zorro і TX8 відмінно підійдуть для тих, хто шукає портативність та налаштовуваність. T8 Pro є відмінним вступним варіантом з основними функціями за доступною ціною.

Аналоги у конкурентів

Radiomaster TX12 MKII — це компактний та економічний радіопередавач, який має широкий спектр функцій і підтримує багато протоколів. Він знаходить конкуренцію у різних моделях інших виробників, які також пропонують подібні характеристики. Ось декілька аналогів Radiomaster TX12 MKII у конкурентів:

FrSky Taranis Q X7 - Цей передавач відомий своєю надійністю та високою функціональністю, включаючи підтримку OpenTX, що робить його популярним вибором серед моделістів. Він має схожий діапазон цін та функцій.

Jumper T12 Pro - Це ще один мульти-протокольний передавач, який пропонує гнучкість управління різними моделями завдяки вбудованому мульти-протокольному модулю. Має компактний дизайн та надає хорошу цінність за свої гроші.

Flysky FS-i6X - Цей передавач є більш бюджетним варіантом, але він все ще пропонує чудові можливості для початківців і середнього рівня моделістів. Хоча він має менші можливості налаштування порівняно з TX12 MKII, він пропонує стабільність і легкість використання.

Spektrum DX6e - Цей передавач ідеально підходить для тих, хто використовує моделі з DSMX або DSM2 протоколами. Він пропонує високу якість та надійність, але за вищою ціною порівняно з Radiomaster.

Futaba 6K V2 - Відомий своєю високою якістю та точністю, цей передавач відмінно підходить для серйозних хобістів та професіоналів, які потребують додаткової точності і надійності.

Характе Radiomaster FrSky Jumper Flysky Spektrum Futaba 6K V2

ристика TX12 MKII Taranis Q X7 T12 Pro FS-i6X DX6e

Розмір 1.7" LCD 128x64 1.7" 128x64 2.6" 128x64 2.6" 128x64 LCD 2.0" 128x64

дисплею монохром- монохром- монохром- монохром- монохро- ний LCD ний LCD ний LCD ний мний LCD

Протоколи Мульти- ACCST Мульти- AFHDS 2A DSMX, FASSTest,

протокол протокол DSM2 FASST, S-FHSS

(CC2500, JP4IN1) (CC2500, JP4IN1)

Кількість каналів 16 16 16 10 6 6

Програмне EdgeTX OpenTX OpenTX Власне Власне Власне

забезпечення програмне програмне програмне

забезпечення забезпечення забезпечення

Пам'ять моделей 60 моделей 60 моделей 60 моделей 20 моделей 250 моделей 30 моделей

Тип батареї 1x 18650 2x 18650 1x 18650 4x AA 4x AA 4x AA

(не входить) (не входить) (не входить) (не входять) (не входять) (не входять)

Зовнішні USB-C для Mini-USB USB-C Mini-USB Micro-USB Mini-USB

порти зарядки для даних для зарядки для даних для даних для даних

та даних та даних

Вага 363 грами 619 грами 350 грами 392 грами 820 грами 770 грами