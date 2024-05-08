Огляд шин Continental PremiumContact 6

Безпечного і комфортного водіння на автомобілі в літній період не домогтися без правильно підібраних автошин. Серед розмаїття покришок на ринку Києва та Харкова помітно виділяється літня гума Continental PremiumContact 6 https://shiny-diski.com.ua/uk/continental-premiumcontact-6. Автомобільні шини марки Continental відомі високою якістю і відмінними експлуатаційними характеристиками.

Про шини Continental

PremiumContact 6

Німецький виробник автошин, автоелектроніки та інших компонентів Continental розпочав роботу в 1871 році. Випуск автомобільних покришок розпочато з 1898 року, а в 1904 вперше було виготовлено автомобільну гуму з протектором, чого раніше не робив ніхто.

Шини Continental PremiumContact 6 забезпечують комфортну та динамічну їзду, легке гальмування та хороше зчеплення колеса з поверхнею дорожнього покриття в дощову погоду за відрегульованого тиску. Вони стійкі до спрацьовування та довговічні, а також за експлуатації з правильним балансуванням коліс під час навантаження допомагають економити паливо.

Бренд випускає різні розміри автопокришок Continental PremiumContact 6 під діаметр колеса від R15 до R22. Це допомагає без зусиль підібрати потрібний розмір для свого авто. Крім того, вартість гуми конкурентна, тому її охоче купують для різних марок автомобілів.

Плюси та мінуси покришки Continental PremiumContact 6

Continental PremiumContact 6 мають цілу низку переваг перед іншими автопокришками:

відмінне зчеплення з поверхнею дороги (як сухою, так і мокрою);

хороша керованість і стійка траєкторія;

короткий гальмівний шлях;

низький рівень шуму і вібрації;

стійкість до навантажень;

стійкість до аквапланування;

довгий термін експлуатації.

У більшості користувачі хвалять автогуму Continental PremiumContact 6, називаючи її ідеальною для літнього часу. Лише деякі автовласники вказують на швидке спрацьовування шин у бічній частині коліс, що, найімовірніше, спричинено неправильним балансуванням. Також вказують на гучність під час руху на трасі, що може бути наслідком неправильно відрегульованого тиску, через що колесо стає жорстким.

Протектор автошини Continental PremiumContact 6

Протектор гуми Continental PremiumContact 6 має унікальний профіль:

у центральній частині три поздовжні канавки, між якими розходяться дрібні прорізи зігнутої форми;

у бічній частині щільна мережа вигнутих виїмок зі спрямуванням на зовнішній бік.

Завдяки такому профілю в їзді йде ефективний відкид води, виникає перешкода для аквапланування, що призводить до мінімізації ризику аварії авто на мокрій дорозі.

Виробник використав технологію Black Chill при створенні гумової суміші Safety Silica для виготовлення шин. Унікальна гумова суміш скорочує гальмівний шлях на 14% порівняно з аналогічними покришками інших брендів. У бічній частині шин є каркас, що запобігає їхній деформації.

Щоб зношування протектора було рівномірним і повільним, використано технологію Adaptive-Net. У внутрішній частині колеса є в'язкий і липкий шар ContiSeal, завдяки якому відбувається герметизація місця проколу при пошкодженні. Не потрібно відразу міняти колесо на запаску, щоб доїхати до найближчого шиномонтажу. Використання технології ContiSilent мінімізує шум і вібрації, забезпечуючи комфортне і тихе водіння.

Для яких автомобілів підійде гума Continental PremiumContact 6

Модель автопокришок Continental PremiumContact 6 - це літні шини для легкових автомобілів і позашляховиків преміумкласу. Найчастіше в Харкові та Києві такі автошини купують власники авто європейських марок, таких як BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Volvo, а також престижних автомобілів Lexus, Toyota, Honda, Mazda та інших.