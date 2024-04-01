Сажовий фільтр як важлива складова авто
Час від часу потрібна промивка сажевого фільтра, яку найкраще довірити фахівцям.
Внаслідок цілої ланки процесів, що відбуваються під час роботи двигуна, у повітря виділяється суміш шкідливих продуктів горіння. Каталітичний нейтралізатор містить в собі такі цінні метали як паладій, родій чи платина. Він прекрасно справляється зі знешкодженням шкідливих сполук у продуктах горіння внаслідок роботи бензинового двигуна та перетворює їх на нейтральні при температурах 400-800 °C.
У випадку з дизельними авто температура його роботи нижча, тому каталітичний нейтралізатор має бути підібраний саме для цього типу транспортних засобів. Щобільше, внаслідок горіння дизельного пального утворюється більший відсоток твердих часточок. Каталізатор з ними не впорається, тому в цьому випадку встановлюють сажовий фільтр. Він без перешкод пропускає гази, але часточки забруднень на цьому етапі зупиняються.
Особливості експлуатації сажового фільтра
Основним способом збереження цього елемента в робочому стані є дотримання рекомендацій щодо його експлуатації. Важливо пам’ятати, що час від часу буде потрібна промивка сажевого фільтра, яку найкраще довірити фахівцям тут: https://turbosto.com.ua/ua/ochistka-dpf/.
Уникнути серйозних несправностей допоможуть:
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Використання відповідних якісних паливно-мастильних матеріалів та їхня своєчасна заміна. Наприклад, олива не має містити зайвих присадок, що можуть блокувати роботу сажового фільтра. Також не варто часто їздити на авто з мінімальним вмістом пального в баку, оскільки для економії пального не буде відбуватися регенерація фільтра.
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Своєчасні профілактичні огляди авто для підтримки робочого стану його запчастин.
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Використання препаратів, які підтримують самоочищення сажового фільтра.
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Підтримання сталих швидкостей водіння. При швидкому русі двигун «допалює» часточки сажі, що не дозволяє їм накопичуватися на робочих поверхнях та блокувати їхню роботу. Це стосується не тільки рухомих деталей, але й власне самого фільтра. Перемикання швидкостей має бути плавним.
В умовах сучасного трафіку дотримання останньої умови не завжди можливе. Саме тому для підтримання функціонального стану фільтру може знадобитися періодичне промивання.
Де можна отримати якісні послуги з обслуговування авто?
Компанія TurboSTO пропонує свої послуги з огляду, поточного та капітального ремонту легкових, вантажних транспортних засобів та спецтехніки різних виробників. Спеціалісти компанії проводять діагностику авто, на основі якої власнику пропонується найбільш ефективне рішення його проблем.
СТО надає послуги з очистки та заміни фільтрів, їхнього зняття та встановлення. Не варто намагатися очистити елемент самостійно в домашніх умовах за допомогою абразивних речовин, або просвердлювати в ньому отвори. Це призведе до погіршення якостей елемента чи його повного виходу з ладу.
Деякі майстри стверджують, що для підвищення потужності двигуна можна видалити сажевий фільтр. Проте такі дії призведуть до заміни оригінальної прошивки авто на китайську. В майбутньому не можна буде пройти технічне обслуговування через невідповідність Директиві ЄС. Ще один серйозний наслідок — зниження екологічного стандарту.
Щоб уникнути проблем та продовжити термін експлуатації деталі, варто звернутися до фахівців «ТурбоСТО». Працівники компанії приймають на обслуговування як легкові, так і вантажні автомобілі. Тут виконують промивання за поширеною в Європі технологією, яка передбачає почергову подачу води, хімічного розчину та повітря під високим тиском. Внаслідок такої обробки виходить досягти максимальної регенерації та уникнути будь-яких проблем.