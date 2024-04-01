Сажовий фільтр як важлива складова авто

Внаслідок цілої ланки процесів, що відбуваються під час роботи двигуна, у повітря виділяється суміш шкідливих продуктів горіння. Каталітичний нейтралізатор містить в собі такі цінні метали як паладій, родій чи платина. Він прекрасно справляється зі знешкодженням шкідливих сполук у продуктах горіння внаслідок роботи бензинового двигуна та перетворює їх на нейтральні при температурах 400-800 °C.

У випадку з дизельними авто температура його роботи нижча, тому каталітичний нейтралізатор має бути підібраний саме для цього типу транспортних засобів. Щобільше, внаслідок горіння дизельного пального утворюється більший відсоток твердих часточок. Каталізатор з ними не впорається, тому в цьому випадку встановлюють сажовий фільтр. Він без перешкод пропускає гази, але часточки забруднень на цьому етапі зупиняються.

Особливості експлуатації сажового фільтра

Основним способом збереження цього елемента в робочому стані є дотримання рекомендацій щодо його експлуатації. Важливо пам’ятати, що час від часу буде потрібна промивка сажевого фільтра, яку найкраще довірити фахівцям тут: https://turbosto.com.ua/ua/ochistka-dpf/.

Уникнути серйозних несправностей допоможуть:

Використання відповідних якісних паливно-мастильних матеріалів та їхня своєчасна заміна. Наприклад, олива не має містити зайвих присадок, що можуть блокувати роботу сажового фільтра. Також не варто часто їздити на авто з мінімальним вмістом пального в баку, оскільки для економії пального не буде відбуватися регенерація фільтра. Своєчасні профілактичні огляди авто для підтримки робочого стану його запчастин. Використання препаратів, які підтримують самоочищення сажового фільтра. Підтримання сталих швидкостей водіння. При швидкому русі двигун «допалює» часточки сажі, що не дозволяє їм накопичуватися на робочих поверхнях та блокувати їхню роботу. Це стосується не тільки рухомих деталей, але й власне самого фільтра. Перемикання швидкостей має бути плавним.

В умовах сучасного трафіку дотримання останньої умови не завжди можливе. Саме тому для підтримання функціонального стану фільтру може знадобитися періодичне промивання.

Де можна отримати якісні послуги з обслуговування авто?

Компанія TurboSTO пропонує свої послуги з огляду, поточного та капітального ремонту легкових, вантажних транспортних засобів та спецтехніки різних виробників. Спеціалісти компанії проводять діагностику авто, на основі якої власнику пропонується найбільш ефективне рішення його проблем.

СТО надає послуги з очистки та заміни фільтрів, їхнього зняття та встановлення. Не варто намагатися очистити елемент самостійно в домашніх умовах за допомогою абразивних речовин, або просвердлювати в ньому отвори. Це призведе до погіршення якостей елемента чи його повного виходу з ладу.

Деякі майстри стверджують, що для підвищення потужності двигуна можна видалити сажевий фільтр. Проте такі дії призведуть до заміни оригінальної прошивки авто на китайську. В майбутньому не можна буде пройти технічне обслуговування через невідповідність Директиві ЄС. Ще один серйозний наслідок — зниження екологічного стандарту.

Щоб уникнути проблем та продовжити термін експлуатації деталі, варто звернутися до фахівців «ТурбоСТО». Працівники компанії приймають на обслуговування як легкові, так і вантажні автомобілі. Тут виконують промивання за поширеною в Європі технологією, яка передбачає почергову подачу води, хімічного розчину та повітря під високим тиском. Внаслідок такої обробки виходить досягти максимальної регенерації та уникнути будь-яких проблем.