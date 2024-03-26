Лучший выбор для профессионалов: тепловизоры Pulsar Axion

Существует масса ситуаций, при которых жизненно необходимы современные оптические приборы, в том числе тепловизоры Pulsar Axion. Профессиональные пользователи – охотники, спортсмены, служба патруля, военные и другие используют приборы марки при выявлении искомого объекта, цели в условиях плохой погоды, сумерек и полной темноты. Также тепловизионные устройства применяются для наблюдений за природными явлениями, с целью обеспечения безопасности на предприятиях и иных ситуациях.

Преимущества тепловизоров Pulsar Axion

Компания представляет в качестве тепловых устройств монокуляры, тепловизоры и тепловизоры для охраны.

Компактность и легкость: обладают небольшим весом, удобны в работе за счет эргономичного дизайна, не создают физических нагрузок при эксплуатации, хранении и транспортировке. Легко умещаются в небольшую сумку или рюкзак.

Масштабирование: кратность составляет от 2х и более (в зависимости от модели). При минимальных параметрах обеспечивается широкий угол обзора, что является отличным вариантом для контроля ситуации на небольшом удалении, слежении за равноудаленными целями одновременно. При максимальном увеличении можно рассмотреть удаленные объекты.

Разрешение матрицы: также имеется широкий диапазон, начиная от 320x240 и до 640х480, высокая степень чувствительности NETD <40 mK позволяет улавливать минимальный температурный контраст.

Изображение: высокое качество обеспечивается за счет предусмотренных механизмов улучшения картинки путем оцифровывания. На выходе яркое и реалистичное изображение с четкими гранями.

Множество полезных функций: приборы обладают такими возможностями, как режим «картинка в картинке», запись фото-, видео, масса вариантов цветовых схем для адаптации под разные условия.

Длительность автономной работы: встроенные аккумуляторы позволяют пользоваться тепловизорами Pulsar Axion на протяжении долгого времени на одной зарядке.

Наличие дальномера: данная функция предусмотрена в моделях серии 2 LRF, в которой имеются тепловизоры с различным диаметром объектива. Позволяет определить дистанцию до объекта с минимальной погрешностью.

Модели линии Пульсар Аксион отличаются простотой и удобством использования, что делает их доступными для широкого круга пользователей и удобными при использовании.

Есть еще масса особых качеств, о которых более подробно проинформирует опытный консультант интернет-магазина «Профоптика». Сотрудник ресурса с удовольствием поможет сделать правильный выбор, соответствующий пожеланиям покупателя и его финансовым возможностям.



