Автомобільні причепи: види та особливості

Купити причіп до автомобіля – один з популярних запитів у пошуковику. Цей транспортний засіб (так-так, причіп вважають саме транспортним засобом), є дуже практичним і суттєво розширює можливості машини. Причіп використовують для перевезення вантажів, під’єднуючи його до автомобіля. Він складається з кузова, на якому розташовані колеса, та осі, а також укомплектований спеціальними елементами для кріплення до авто (кулястої чи гакоподібної форми).

Автомобільні причепи успішно застосовуються для перевезення різноманітних вантажів, таких як будівельні матеріали, побутові предмети, спортивне обладнання, човни тощо. Вони бувають різних розмірів і конструкцій, розраховані на транспортування предметів різної ваги. Найбільш розповсюджені наступні види автомобільних причепів:

Вантажні

Призначені для перевезення таких вантажів як будівельні матеріали, меблі, садове обладнання тощо. Вони можуть мати відкритий або закритий кузов, часто комплектуються додатковими пристроями для кріплення вантажу.

Легкові

Зазвичай використовуються для перевезення легких вантажів, таких як велосипеди, кемпінгове обладнання або садові інструменти. Вони можуть бути невеликими або трансформерами.

Для перевезення великогабаритних вантажів

Мова йде про автомобілі, човни, трактори або будівельна техніку. Такі причепи можуть мати спеціальні ремені або кріплення для безпечного транспортування вантажу.

Для кемпінгу й відпочинку

З їхньою допомогою перевозять кемпінгове обладнання та інше спорядження для відпочинку. Вони можуть бути обладнані кухонним блоком, спальними місцями, електричними приладами тощо.

Для перевезення тварин

Призначені для безпечного транспортування домашніх та свійських тварин, таких як собаки, коти, коні, свині тощо. Нерідко додатково комплектуються клітками чи іншими елементами для безпеки та комфорту тварин під час перевезення.

Особливості вантажних причепів

Вантажні причепи мають певний набір характеристик, які роблять їх корисними для перевезення вантажів різного типу та розміру. В першу чергу, цей транспорт відрізняється своїми розмірами та конструкціями. Це дуже зручно, адже в такому разі кожен бажаючий без проблем зможе обрати оптимальний варіант для конкретного вантажу. Існують невеликі причепи для транспортування легких вантажів, і великі причепи, для перевезення важких або габаритних предметів.

Конструктивні особливості транспорту можуть створювати додатковий комфорт під час транспортування. Щоб захистити вантажі від несприятливих погодних умов або сховати від стороннього ока відмінно підійдуть закриті кузови. Причепи ж з відкритими кузовами більш зручні для перевезення об’ємних вантажів чи предметів, що мають нестандартну форму, наприклад, будівельних матеріалів чи садового обладнання. Щоб доставити їх в цілісності, бажано обирати транспорт зі спеціальними фіксаторами (чи придбати їх окремо). Це можуть бути гаки, ремені чи штифти.

Особливо цікавими є причепи-трансформери. Вони укомплектовані спеціальними механізмами, які дозволяють розкладати або збільшувати об'єм кузова в залежності від потреб. Це особливо цінно, коли треба перевезти великі чи негабаритні предмети.

Автомобільні причепи виготовляють з міцних матеріалів – зі сталі чи алюмінію, що забезпечує їхню стійкість та надійність під час перевезення вантажу на довгі відстані. Українці успішно купують причепи для машин, орієнтуючись на потрібні їм характеристики. А замовляють вони цей транспорт на https://www.ndo.com.ua/ – Національній Дошці Оголошень.