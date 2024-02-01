Обладнання для маркування товарів від компанії «Домінанта»

Щоб розповісти покупцеві більше про продукт та викликати бажання придбати його, на пакування наносять умовні знаки й символи. Маркування в Україні відбувається відповідно до вимог законодавства; перелік товарів, для яких це необхідно, постійно розширюється. Тому треба не тільки налагодити, а й максимально спростити нанесення інформації.

Важливо вибрати обладнання, яке служитиме довго та працюватиме швидко навіть у складних умовах. Це має бути проста в обслуговуванні й налаштуванні установка, що не потребуватиме часу й зусиль персоналу. Компанія «Домінанта» пропонує різноманітні пристрої для друку на етикетках та нанесення знаків, символів на пакування, гнучку стрічку, тару.

Яким має бути маркування товарів

Цей процес виконує відразу декілька важливих задач. Насамперед це донесення основної інформації про продукт до споживача – про склад, спосіб використання, застереження, умови зберігання. Обладнання від компанії «Домінанта», представлене тут https://domino-kiev.com.ua/, підходить для маркування косметики, лікарських засобів, дротів, напоїв та іншої продукції.

Інформація на пакуванні мотивує клієнта придбати товар, адже викликає у нього довіру. Коли виробник повідомляє не тільки про склад, а й наявність ГМО, алергенів та інших компонентів у ньому, покупцеві простіше визначитися. За останніми вимогами на пакування наносять і позначки відповідності регламентам ЄС, підтвердження, що товар не тестували на тваринах (наприклад, для косметики, засобів особистої гігієни).

Маркування містить відомості про виробника: найменування компанії, фізичну, юридичну адресу, контакти. Обов’язково вказують назву самого товару, його обсяг, кількість, вагу, енергетичну цінність, склад (першим прописують інгредієнт, якого міститься найбільше). На пакуванні чи самому виробі має бути дата виготовлення, кінцевий термін споживання, вимоги до використання та зберігання, а також штрихкод для швидкої ідентифікації.

Які принтери можна придбати

Обладнання має відповідати низці вимог, щоб прискорити та оптимізувати роботу підприємства. Компанія «Домінанта» є офіційним дистриб’ютором британського виробника Domino UK Ltd і працює на українському ринку більше ніж 20 років. Пропонує високоінтелектуальні установки для швидкого нанесення чітких та стійких до негативних факторів символів, що добре читаються.

У каталозі можна вибрати такі принтери:

G-серії. Це швидкісні моделі термоструменевого друку, прості в налаштуванні та управлінні. Підходять для роботи в складних, агресивних умовах, наносять дані на різні поверхні, у тому числі первинне або вторинне пакування;

AX-серії. До цієї категорії відносять швидкісне обладнання для друку чітких, розбірливих штрихкодів для ідентифікації продукції. Допомагають вирішувати базові виробничі завдання, працюють в складних умовах за краплеструменевою технологією;

V-серії. Універсальні термотрансферні принтери для нанесення машинозчитувальних кодів, зображень та інших умовних знаків на етикетку або гнучку пакувальну плівку;

D-серії. Це компактні пристрої, оснащені швидкими сканувальними головками, дозволяють отримувати до 2 тисяч символів за секунду. Підходять для вирішення задач будь-якої складності на виробництві;

F-серії. Дуже продуктивне обладнання, яке забезпечує високоточне кодування з можливістю регулювання довжини хвилі.

Компанія «Домінанта» пропонує сучасні, ефективні рішення для маркування первинного або вторинного пакування. Моделі легко й швидко впораються з нанесенням літер, цифр, зображень, штрихкодів.