Правильний димар - безпечне життя

Функція димаря

У сучасному світі люди звикли до комфорту та зручностей, гарячої води та опалення. У приватних будинках і на дачах встановлюють пічне опалення, каміни, які до речі дають не тільки тепло, а й служать гарним декором у вашому приміщенні. До їхнього монтажу слід відноситься з великою відповідальністю. Але не одна піч чи камін не обійдуться без димаря https://modernsys.com.ua/dymokhody/ адже це головна складова в цих установках. Через димар виходять продукти згоряння від рідкого та твердого палива. Дим у будинку, тяга, а що найстрашніше пожежа і все це може статися від неправильного ставлення до димарів, які не тільки справляються з таким складним завданням, а й є прикрасою даху. Вони можуть бути зі скла, цегли, бетону, але ми розглянемо з вами металеві димарі.

Вимоги до димарів

До монтажу димарів слід підходити правильно, адже це найважливіший момент, від цього залежить, наскільки ефективно буде працювати опалювальна система, а також безпека мешканців. Не варто ігнорувати вимоги, які пропонує виробник. Давайте розглянемо основні:

Через димову трубу повинні повністю віддалятися продукти від згоряння в атмосферу.

Переріз у труби для диму не менше ніж труба теплового пристрою

Стіни труби повинні бути не менше 0.4мм

Метал з якого вона виготовляється має бути стійким до корозії.

У кожного агрегату окрема труба

Висота труби у димаря повинна бути не менше 5м

У димарі обов'язково передбачайте канал очищення від сажі

Допустима норма поворотів у димовому каналі не більше трьох

Кондинсатостійкість

Стійкість до кислот

Термостійкість

Переваги легованих димарів

До переваг нержавіючих димоходів можна віднести наступне:

Завдяки своїй гладкості в них не накопичується сажа і в димарі не погіршується потяг.

Нержавіючої сталі не страшні конденсат та кислоти, що виділяються від тепла

Металевому димарю не потрібен фундамент, він кріпиться кронштейнами. Його можна встановити у побудованому житлі

Якщо правильно підібрати метал та товщину, він не прогорить

Легкість металу дозволяє за найкоротші терміни зібрати всю конструкцію

Їх можна виготовити будь-якої модифікації

Зовні труба витримує всі погодні умови

Якщо порівняти якість, ціну і зручність, естетичний зовнішній вигляд і довговічність, то можна зробити висновок - нержавіючі димарі краще за інших, які не виправдовують витрати.