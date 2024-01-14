Який смартфон варто подарувати дитині

Бажання батьків забезпечити свою дитину найкращим стосується й вибору техніки, адже кожен із нас мріє про надійний та якісний телефон. Сьогодні ми підберемо найкращий iPhone для дітей віком 11-18 років.

Переваги iPhone перед Android для дитини

Купуючи iPhone для дитини, особливо якщо ви самі є користувачем пристроїв Apple, ви вступаєте у світ своєї власної екосистеми. Легко доступна ApplePay — система оплати через інтернет. Для розблокування комп'ютера та шифрування нотаток зручні Apple Watch. Airdrop чудово справляється з передачею даних, а загальний буфер обміну забезпечує зручне копіювання та перенос тексту між iPhone та Macbook. Такий високий рівень інтеграції між пристроями не надає жоден пристрій на базі Android.

Також варто згадати про оновлення, оскільки попередні моделі iPhone продовжують підтримувати нові версії iOS. У той час як пристрої інших брендів навіть не пропонують оновлення для моделей старше двох років, хоча вони, як і раніше, затребувані у користувачів. Привертає увагу і ціна iPhone 13 та інших моделей, які випущені раніше, проте залишаються актуальними й досі.

Але ми всі знаємо, як діти можуть бути необережними з технікою. Схоже, що розробники Apple стурбовані цим питанням. Йдеться не лише про міцність корпусу або екрану, а й про доступність сервісних центрів, яких у Apple дуже багато. Практично у кожному місті ви знайдете сервіс, що спеціалізується виключно на продукції Apple.

Чим приваблює iPhone 13

Щороку Apple радує користувачів новими моделями смартфонів, привертаючи увагу мільйонів. Камера, що є однією з найбільш затребуваних функцій смартфонів, дозволяє відобразити значущі моменти та ділитися ними з оточенням. Apple завжди приділяла серйозну увагу якості камер у своїх пристроях, постійно впроваджуючи новації. У моделі iPhone 13 компанія представила інноваційну систему камер, що має безліч захопливих функцій.

Система камер iPhone 13 пропонує різноманітні режими та ефекти для створення унікальних фотографій та відеоматеріалів. Однак найбільш значним нововведенням у системі камер iPhone 13 став режим «Кінематограф», що автоматично фокусується на об'єктах, що рухаються або розмовляють, змінюючи фокусування між ними і створюючи враження присутності та динаміки.

Батарея, яка відіграє ключову роль у функціонуванні смартфона, визначає, наскільки довго ви можете користуватися пристроєм без заряджання. Apple постійно вдосконалює ємність та тривалість роботи батареї своїх смартфонів, а також покращує процес їх заряджання. У нових iPhone (https://storeinua.com/ua/apple-all-uk/iphone) встановлені нові батареї та технологія бездротової зарядки, що мають низку переваг.

Бездротова зарядка iPhone сумісна зі стандартом MagSafe, що забезпечує швидке та зручне підключення сумісних аксесуарів. Завдяки магнітам на задній панелі смартфона аксесуари надійно утримуються на своєму місці.

Також бездротова зарядка iPhone 13 підтримує стандарт Qi, що дозволяє використовувати смартфон з будь-якими бездротовими зарядними пристроями, що підтримують цей стандарт.

Ще кілька приємних привілеїв для батьків. Досвід показує, що iPhone мають більший попит на вторинному ринку у порівнянні з апаратами на Android. На відміну від цього, багато користувачів iPhone слідують патерну: купують останню модель iPhone, доглядають її акуратно протягом року до випуску наступної, потім перепродують її, додаючи невелику суму, щоб придбати новинку від Apple без значних фінансових втрат. Таким чином, для примхливої дитини, якій важко догодити, iPhone є ідеальним вибором.