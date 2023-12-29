Шлях до успіху бренду JCB

Виробник з світовим імʼям JCB, широко відомий у галузі спецтехніки. Його машини можна зустріти в різних куточках світу. Техніка здатна оптимізувати роботу в промисловості, будівництві та інших сферах. Великим попит мають екскаватори-навантажувачі, бульдозери, дорожні та сільськогосподарські спецмашини, самоскиди та ін.

Заводи бренду зведені на чотирьох материках, в загальній кількості - 15. Крім цього практично в кожній країні є дилерські точки збуту фірмової продукції.

В чому секрет успіху компанії? Чи так легко їй вдалося здобути популярність? Розглянемо далі.

Як усе починалося?

Бренд взяв свою назву від імені засновника - Джозефа Сіріл Бамфорда. Він працював у гаражі по ремонту сільськогосподарського обладнання, де і почав шукати нові рішення у вигляді цікавих розробок. Дядько хлопця мав будівельну компанію, де часто і вдавалося тестувати ідеї. Та сімейний бізнес пішов на спад, а Джозеф пішов на скорочення. Можливість лишитися без грошей штовхнула його на рішучий крок - взяти в оренду гараж та купити зварювальний апарат. Так, в 1945 році на світ виходить перша модель самоскидного візка. Його було продано сусідам фермерам. Після цього винахідник взяв кредит та розширив виробництво візків, які набули популярності. Вагомим кроком стало доповнення конструкції гідравлічним підйомником, що ще більше підвищило попит на розробку. Далі зʼявляються вила і перший екскаватор Мк1.

Поява бренду у сфері спецтехніки

У 1950 року бренд JCB виходить на ринок спецтехніки і завойовує прихильність публіки. Компанію все частіше обирають для покупки машин та обладнання в Великій Британії, відповідно і дохід починає активно зростати. Далі виробник поширює свою продукцію у Північну Америку. Особливий попит отримали фірмові екскаватори-погрузчики.

З 60-х років у спецтехніку починають активно впроваджувати інноваційні розробки. Що ж пропонує ДжиБиСи?

моделі екскаваторів з поворотом навколо осі та зменшені версії для кращої прохідності;

навантажувач з великою підйомністю та можливістю пересування.

Крім розробки та відмінної якості механізмів бренд велику увагу приділяв маркетинговим інструментам. Так, окремі моделі були продані у великій кількості вже в перший день продажу.

З часом компанія розробляє нові продукти, створює конструкторське бюро та впевнено виходить на ринки збуту інших країн. Так, з 90-х років це Америка, Бразилія, Китай, Індія та Україна. Лінійки продукції розширюються, а моделі ще більше удосконалюються.

Компанія JCB сьогодні асоціюється з лідерством у сфері будівельного обладнання та машин, що має відмінну репутацію.

Продукція JCB

Хоча більшість користувачів в першу чергу асоціює техніку з екскаваторами-навантажувачами, асортимент продукції складається щ більше як 300 моделей. Це:

Екскаватори на колісному та гусеничному ходу;

Міні версії екскаваторів та навантажувачів;

Дорожна техніка (катки);

Телескопічний фронтальний навантажувач;

Самоскиди з різними параметрами вантажопідйомності.

Виробник отримав успіх на ринку завдячуючи поєднанню якості та комфорту, потужності та широкій функціональності спецтехніки.

У компанії Мінірент доступно взяти в оренду техніку JCB на вигідних умовах в Києві та області, та оцінити всі переваги машин.