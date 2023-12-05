Під’єднання бездротової колонки до комп’ютера: гайд для користувача

Бездротову колонку цілком можливо підключити до ПК, адже це універсальний тип акустики. Майже будь-який портативний динамік обладнано декількома портами для під’єднання до різноманітної техніки. Також можна використовувати під’єднання через Bluetooth. Який спосіб є найкращим?

Bluetooth чи дротова колонка для ПК?

Якщо на перше місце ви ставите якість відтворення, безперечно, дротова колонка буде кращим варіантом. Але дротове під’єднання має свої мінуси, основний з яких – проводи, що мають здатність плутатися та обмежують можливості пересування. Втім вони забезпечують максимально швидкий відгук без затримки, що важливо під час ігор.

Бездротова колонка для ПК має декілька переваг перед суто дротовими моделями:

універсальність – підключити її до комп’ютера можно як через Bluetooth інтерфейс (якщо ваш ПК підтримує таку опцію), так і через стандартний AUX роз’єм або через USB;

портативність – блютус колонку можна використовувати не лише с ПК, а з будь-яким іншим пристроєм для відтворення звуку;

якість – навіть найдешевші колонки Bluetooth колонки створюють ефект стерео завдяки системі 2.0 з двома окремими динаміками, а дорожчі варіанти обладнано ще й сабвуфером та третім динаміком для чіткої передачі басів та середніх частот;

ефектність – можна купити бездротову колонку зі світлодіодами, які будуть загорятися в такт музиці, а це має доволі ефектний вигляд.

Звісно, якісна бездротова колонка коштуватиме дорожче, ніж недорогі динаміки для ПК. Але ви не пожалкуєте, що купили її, адже її можна під’єднати не лише до комп’ютера, а й до іншої техніки, наприклад Смарт ТВ, або брати з собою у подорожі, щоб слухати музику зі смартфона.

Способи під’єднання бездротової колонки до ПК

Це не така складна справа, як може видаватися на перший погляд. Зазвичай бездротові колонки під’єднують до ПК через дроти та порти. Найпоширеніший варіант – AUX вихід, тобто звичайний роз’єм 3,5 мм, котрий є на смартфонах, ноутбуках та системних блоках домашніх комп’ютерів. Після під’єднання у дротовий спосіб Windows зазвичай відразу розпізнає сторонній пристрій і звук відтворюється через колонку. Якщо ж цього не відбувається, необхідно завантажити драйвери з сайту виробника бездротової колонки. Як правило, система Windows самостійно вирішує цю проблему, треба лише натиснути кнопку “Пошук вирішення в інтернеті”.

Можуть підтримуватися й інші інтерфейси для дротового підключення – USB-C, USB-A, Micro USB. Якщо ж бажаєте використовувати бездротове з’єднання, необхідно переконатися, що ваш ПК має вбудований Bluetooth модуль. Усі ж ноутбуки на Windows 10 та вище підтримують Bluetooth за замовчуванням, його треба лише увімкнути через “Параметри” і встановити зв’язок з колонкою.

Якщо ж вбудованого Блютуз модуля немає, можна купити недорогий Bluetooth адаптер, через який під’єднуються бездротові периферійні пристрої, наприклад мишка. Якщо ж ви бачите, що звук не відтворюється, проблема в драйверах, котрі необхідно оновити через засіб пошуку та розв’язку проблем у Windows.