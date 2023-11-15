5 полезных аксессуаров, расширяющих возможности MacBook

Выбор мощной и современной электронной техники от разных производителей сегодня велик, однако Макбуки разной конфигурации по-прежнему остаются мечтой большинства пользователей. Особенно это касается актуальных моделей, оснащенных инновационными чипсетами М1 и М2, разработанными специалистами Купертино.

Потенциал гаджетов, оснащенных такими процессорами, поражает, но возможности устройства можно расширить еще больше за счет дополнительных аксессуаров. Эти интересные и полезные девайсы делают работу с MacBook простой и комфортной.

Мультимедийный адаптер

Многие пользователи жалуются на нехватку портов в разных моделях Макбуков. Решить вопрос можно, например, с адаптером Satechi Aluminum Multimedia Adapter, который позволяет одним движением превратить один порт сразу в девять!

Adapter 9 в 1 закрывает все потребности пользователя:

порт HDMI;

разъем Type-C с Power Delivery;

USB 3.0 (3 шт.);

слот для SD;

разъем для MicroSD;

порт Ethernet;

Mini DisplayPort.

В этом хабе собрано все, что нужно среднестатистическому пользователю каждый день. Устройство отличается небольшими размерами, оснащено прочным алюминиевым корпусом и идеально сочетается с MacBook Air или Pro-моделью.

Мощный powerbank

Конечно, последние модели Макбуков славятся своими аккумуляторами и способны выдержать целый день полноценной работы без подключения к розетке. Но случаи бывают разными и хороший повербанк точно не станет лишним, особенно в условиях регулярного отключения электроэнергии. Выручит он и дальних поездках: в отпуске или в командировке.

Хорошим вариантом станет Baseus Bipow Digital Display Quick Charge емкостью 30 000 mAh. Аксессуар способен одновременно заряжать три устройства, причем делает это быстро. Предусмотрены входные разъемы Type-C и Micro USB, а также три выходных порта: Type-C и два USB-A.

Apple Magic Mouse 2

Несмотря на удобство и функциональность трекпада в MacBook Air, многие пользователи предпочитают использовать в работе манипулятор. Менять привычки сложно, да и не всегда нужно это делать. Для удобной работы можно просто купить оригинальную Apple-мышь, обеспечивающую немало преимуществ:

простота подключения;

идеальная совместимость;

легкость в использовании;

долгий срок автономной работы без подзарядки;

сенсорное управление;

надежная конструкция.

Малый вес и компактные размеры позволяют брать мышь с собой, когда это необходимо.

Внешний диск SSD

Тем, кто по роду деятельности должен работать с файлами большого размера или просто хочет надежно сохранить фото- и видеофайлы, понадобится SanDisk Extreme Portable. Производитель предлагает три варианта: 1 Тб, 500 Гб и 250 Гб.

SanDisk Extreme — хороший способ сэкономить на покупке Макбука, выбрав модель с меньшим объемом встроенной памяти. Накопитель компактный, поэтому его легко носить с собой и при необходимости подключать к любому устройству. Даже если ваш Макбук сломается или вы прольете на него кофе, ценные файлы сохранятся.

Защитная пленка для экрана

MacBook любой модификации — покупка недешевая. Основную защиту берет на себя прочный металлический корпус, а вот дисплей может потребовать дополнительных действий. Для модели MacBook Air 13"специалисты WIWU разработали специальную пленку, существенно повышающую уровень защиты экрана. Есть и другие преимущества:

отсутствие потертостей и царапин после долгого использования;

олеофобное покрытие против жирных разводов и пальцевых отпечатков;

дополнительная защита для глаз пользователя.

Специальная пленка сохранит экран в идеальном состоянии, многократно продлевая срок эксплуатации дисплея.