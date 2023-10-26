Где купить линии раздачи для столовых, ванну моечную из нержавейки и другое оборудование для общепита
Такая техника позволит ускорить и удешевить производственные процессы.
Компания DSTO выпускает широкий спектр оборудования для кафе, ресторанов, столовых самообслуживания и предприятий пищевой промышленности. Такая техника позволит ускорить и удешевить производственные процессы, сделав бизнес эффективнее и снизив инвестиции в развитие. В ассортименте продукции производителя представлены линии раздачи для столовой, ванна моечная из нержавейки, столы разделочные, холодильная техника, тепловое и другое оборудование. В дополнение к широкому выбору изделий ДСТО предлагает выгодные цены, гарантию качества и высокую надежность ресторанных систем.
Как выбрать и купить ванну из нержавеющей стали
Мытье посуды и инвентаря является одним из наиболее затратных и трудоемких вспомогательных процессов в пищеблоке. Значительно упрощает замачивание и обработку кухонной утвари ванна моечная из нержавеющей стали, которую лучше заказать у непосредственного производителя. В каталоге DSTO представлено оборудование со следующими характеристиками:
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мойки длиной до 2000 мм с глубиной ванны до 500 мм;
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изделия с 1, 2 или 3 секциями;
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моечные ванны из нержавейки для пристенной и островной установки;
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сварные или штампованные изделия;
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модели с дополнительной полкой для хранения инвентаря или без нее.
На то, сколько стоит ванна моечная нержавеющая, влияют ее габариты, количество секций, выбор материалов и другие параметры. Например, стоимость эконом-варианта размерами 500х500 мм с мойкой из стали AISI 201 и каркасом из нержавеющей трубы AISI 430 составляет 2800 грн. В ассортименте продукции есть и крупногабаритные изделия для больших ресторанов, которые можно заказать со склада (Харьков, Киев) с доставкой во Львов, Днепр, Запорожье и пр.
Благодаря высоким стандартам производства профессиональная моечная ванна из нержавейки прослужит долго, обеспечив удобство персонала и высокий уровень гигиены на кухне. Также для организации школьных столовых, заведений общественного питания, отделов кулинарии в супермаркетах понадобится линия раздачи пищи, которую можно заказать в ДСТО.
Как выгодно купить линию раздачи (Украина)
При реализации концепции самообслуживания одним из незаменимых видов оборудования является линия раздачи для кафе. Она состоит из нескольких модулей, позволяющих в одном потоке организовать подогрев или охлаждение пищи, выдачу блюд, хранение подносов и столовых приборов и обслуживание клиента на кассе. Благодаря эффективной компоновке линии раздачи для ресторанов дают следующие преимущества:
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уменьшают количество сотрудников кафе или столовой;
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экономят место, позволяя установить больше столиков;
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способствуют увеличению потока посетителей и выручки;
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служат долго из-за высокой коррозионной стойкости металлических элементов;
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обеспечивают комфорт посетителей, сохраняя пищу горячей или охлажденной.
В ДСТО можно купить линии раздачи для столовых с мармитами для вторых и первых блюд, холодильниками для скоропортящейся еды, нейтральными прилавками, местами хранения посуды и другими модулями. Покупка такого оборудования в DSTO по выгодной стоимости без наценок посредников позволит недорого укомплектовать кафе в зависимости от ассортимента вашей продукции. На складах компании представлен большой выбор готовых модулей, но при необходимости производитель выполнит изготовление такой техники на заказ с учетом ваших требований. Оборудование будет изготовлено в течение 3 недель и отправлено в любой город страны (Одесса, Винница, Черновцы и пр.).