Где купить линии раздачи для столовых, ванну моечную из нержавейки и другое оборудование для общепита

Компания DSTO выпускает широкий спектр оборудования для кафе, ресторанов, столовых самообслуживания и предприятий пищевой промышленности. Такая техника позволит ускорить и удешевить производственные процессы, сделав бизнес эффективнее и снизив инвестиции в развитие. В ассортименте продукции производителя представлены линии раздачи для столовой, ванна моечная из нержавейки, столы разделочные, холодильная техника, тепловое и другое оборудование. В дополнение к широкому выбору изделий ДСТО предлагает выгодные цены, гарантию качества и высокую надежность ресторанных систем.

Как выбрать и купить ванну из нержавеющей стали

Мытье посуды и инвентаря является одним из наиболее затратных и трудоемких вспомогательных процессов в пищеблоке. Значительно упрощает замачивание и обработку кухонной утвари ванна моечная из нержавеющей стали, которую лучше заказать у непосредственного производителя. В каталоге DSTO представлено оборудование со следующими характеристиками:

мойки длиной до 2000 мм с глубиной ванны до 500 мм;

изделия с 1, 2 или 3 секциями;

моечные ванны из нержавейки для пристенной и островной установки;

сварные или штампованные изделия;

модели с дополнительной полкой для хранения инвентаря или без нее.

На то, сколько стоит ванна моечная нержавеющая, влияют ее габариты, количество секций, выбор материалов и другие параметры. Например, стоимость эконом-варианта размерами 500х500 мм с мойкой из стали AISI 201 и каркасом из нержавеющей трубы AISI 430 составляет 2800 грн. В ассортименте продукции есть и крупногабаритные изделия для больших ресторанов, которые можно заказать со склада (Харьков, Киев) с доставкой во Львов, Днепр, Запорожье и пр.

Благодаря высоким стандартам производства профессиональная моечная ванна из нержавейки прослужит долго, обеспечив удобство персонала и высокий уровень гигиены на кухне. Также для организации школьных столовых, заведений общественного питания, отделов кулинарии в супермаркетах понадобится линия раздачи пищи, которую можно заказать в ДСТО.

Как выгодно купить линию раздачи (Украина)

При реализации концепции самообслуживания одним из незаменимых видов оборудования является линия раздачи для кафе. Она состоит из нескольких модулей, позволяющих в одном потоке организовать подогрев или охлаждение пищи, выдачу блюд, хранение подносов и столовых приборов и обслуживание клиента на кассе. Благодаря эффективной компоновке линии раздачи для ресторанов дают следующие преимущества:

уменьшают количество сотрудников кафе или столовой;

экономят место, позволяя установить больше столиков;

способствуют увеличению потока посетителей и выручки;

служат долго из-за высокой коррозионной стойкости металлических элементов;

обеспечивают комфорт посетителей, сохраняя пищу горячей или охлажденной.

В ДСТО можно купить линии раздачи для столовых с мармитами для вторых и первых блюд, холодильниками для скоропортящейся еды, нейтральными прилавками, местами хранения посуды и другими модулями. Покупка такого оборудования в DSTO по выгодной стоимости без наценок посредников позволит недорого укомплектовать кафе в зависимости от ассортимента вашей продукции. На складах компании представлен большой выбор готовых модулей, но при необходимости производитель выполнит изготовление такой техники на заказ с учетом ваших требований. Оборудование будет изготовлено в течение 3 недель и отправлено в любой город страны (Одесса, Винница, Черновцы и пр.).