Швидкісний домашній Інтернет у Києві: чому варто обрати провайдера Volia

Домашній Інтернет — універсальна послуга для різних категорій користувачів. Але що потрібно зробити, щоб користування послугами було зручним, дарувало насолоду і радість? Перш за все варто обрати перевіреного і надійного провайдера, який буде надавати якісні послуги не лише на момент підключення, а й в подальшому користуванні. Не менш важливо, щоб служба технічної підтримки була завжди на зв’язку, і абонент міг отримати фахову консультацію у будь-який час.

Підключити Інтернет у Києві на вигідних умовах пропонує провайдер Volia. Компанія уважно ставиться до кожного клієнта, постійно працює над покращенням якості надання послуг. Більше деталей за посиланням https://volia.com/ukr/internet/.

В чому переваги Інтернету від Volia

Активне використання інноваційних технологій. Volia використовує технологію FTTB (Fiber To The Building), яку дослівно розшифровують як «оптика до будинку». До кожного будинку проводять оптоволоконний кабель Ethernet. При цьому мінімальна пропускна здатність оптоволокна становить до 1 Гб/с. Цей кабель використовують не лише для підключення Інтернету, а й для передачі телевізійного сигналу.

Швидкість до 100 Мбіт/с. Набридло чекати, поки завантажується фільм? Забудьте про зависання відео, перезавантаження сторінок. Завдяки сучасним технологіям і стабільній швидкості ви зможете насолоджуватися фільмом у HD-якості, а його завантаження займе всього кілька хвилин. На з'єднання не впливають погодні умови: ви зможете користуватися Інтернетом навіть коли на вулиці сильний вітер, гроза. Ви зможете працювати у затишній домашній атмосфері, спілкуватися з рідними чи насолоджуватися онлайн-іграми!

Цілодобова підтримка. Volia пропонує підтримку операторів 24/7. Пропало з’єднання? Виникли інші проблеми? Ви можете у будь-який час звернутися у службу технічної підтримки і отримати фахову консультацію. Сервісна служба працює цілодобово, навіть у вихідні і дні державних свят. Наші оператори оперативно допоможуть вирішити всі питання.

Контроль витрат. В особистому кабінеті на сайті провайдера Volia ви можете контролювати всі витрати, перевіряти стан рахунку, поповнювати баланс. Всі витрати – під контролем. Просто, легко і дуже зручно!

Різні способи оплати. Ви можете поповнити баланс будь-якими способами: банківською карткою, через інтернет-сервіси чи платіжні термінали.

Простота підключення. Для того, щоб підключити послуги доступу до мережі Інтернет від інтернет-провайдера Volia, перш за все варто перевірити технічну можливість підключення за адресою, де ви проживаєте. Для цього заповніть на сайті заявку або зателефонуйте за номерами, вказаними на сайті. Якщо є технічна можливість для підключення, менеджери допоможуть підібрати тарифний план, який буде відповідати вашим потребам і бюджету.

Домашній Інтернет від Volia – це якісні послуги за розумну ціну, без переплат. Підключайте і переконайтеся в цьому і ви!