iPhone 15 Pro: професійний Айфон з невеликим екраном

Фанати “яблучної” електроніки з нетерпінням очікують на офіційну появу нової лінійки приладів. Вихід iPhone 15 – найгучніша та найочікуваніша подія осени 2023 року. Багато хто вже детально вивчає характеристики нових девайсів, аби спинитися на оптимальному варіанті. Звісно ціновий діапазон буде доволі широким. Як кажуть експерти та інсайдери, базовий iPhone 15 коштуватиме від 799 доларів. А вартість найдорожчої флагманської моделі становитиме до 1799 у.о.

Айфон профі класу – iPhone 15 Pro

Якщо не готові викладати цілий статок за новинку від Apple. Втім бажали б долучитися до загального ажіотажу, пропонуємо звернути увагу на модель iPhone 15 Pro, ціна якої буде нижчою у порівнянні з iPhone 15 Pro Max. Але єдина різниця між цими двома девайсами – різні розміри дисплея. За показниками ефективності, швидкодії, якості камер це два ідентичні телефони.

Отже, які характеристики отримає професійний iPhone 15 Pro? Про це відомо достеменно, адже в мережу просочилося багато інформації:

1. Новий надшвидкий процесор

Досі нікому з конкурентів не вдалося створити потужнішу систему на кристалі, ніж Apple A16 Bionic. Втім, в американській компанії з Купертіно пішли ще далі, запропонувавши новий чип Apple A17 Bionic, виконаний за 3-нанометровим техпроцесом. Ще більше транзисторів на платі, ще кращий графічний та нейронний прискорювач, ще більше операцій в секунду, рахунок на які визначається вже в трильйонах.

2. Допрацьований дисплей OLED LTPO

Ми отримуємо той самий Super Retina XDR OLED дисплей 6,1 дюйма. Але деякі таблоїди використовують нове позначення – LTPO екран. Це означає, що Apple впроваджує нову технологію, завдяки котрій можна регулювати частоту оновлення екрана в межах від 48 до 120 Гц. Висока швидкість оновлення добра для ігор та перегляду відео. Втім вона швидше розряджає батарею, тому можна за бажанням зменшити даний параметр.

3. Потрійна система камер

Основний модуль буде розташований так само як і на попередніх моделях – три об’єктиви, що створюють умовний трикутник. Щодо камер iPhone 15 Pro є деякі сумніви, адже очікується, що вони отримають перископічний об’єктив, 10-кратний оптичний та 30-кратний цифровий зум. Залишаться системи оптичної стабілізації, режими нічного знімання та портрети. Ходять чутки, що покупці матимуть змогу знімати відео надвисокої якості у 8K UHD. Айфони, як відомо, завжди стояли на голову вище у порівнянні з конкурентами щодо якості камер. Фронтальний модуль також потішить підтримкою різноманітних ефектів для створення ваших чудових селфі.

Що ще нового буде в Айфон 15 Про

Детальнішу інформацію ми отримаємо вже зовсім скоро, адже до офіційної дати виходу iPhone 15, 12 вересня лишилося менш ніж тиждень. Наразі відомо про наступні інновації:

усі апарати серії одержать USB Type-C;

динамічний острівець так само залишиться й буде допрацьований;

активна кнопка дії – ви самотужки зможете її запрограмувати на виконання потрібних вам функцій – ліхтарик чи активація перекладу, чи доступ до найвідвідуваніших сайтів тощо;

оперативна пам’ять сягатиме 6 або навіть 8 Гб;

внутрішнє сховище – до одного терабайту.

Айфон 15 Про працюватиме з новим надшвидким стандартом Wi-Fi 6E, що забезпечить ширший діапазон дії роутера та швидку передачу даних. Скільки коштуватиме iPhone 15 Pro? Згідно з чутками ціна складатиме від 1099 американських доларів.