Как подобрать блок питания и клавиатуру для ноутбука Acer

Тайваньский бренд Acer имеет мировую известность в сегменте компьютерной техники. Ноутбуки этой фирмы ценят за качество, надежность и производительность. А если возникают неполадки в работе лэптопа, их всегда можно устранить, заменив неисправную запчасть. Оригинальные и совместимые комплектующие для ноутбуков Acer вы найдете на сайте https://notebook-battery.com.ua/power-supply/acer. Эксперты рассказали о нюансах выбора адаптера и клавиатуры для лэптопа – элементов, которые выходят из строя чаще других деталей.

Как определить, что не работает адаптер и что делать

Блок питания – это устройство, которое преобразует ток от сети и заражает батарею ноутбука. Определить неисправность зарядника можно по следующим «симптомам»:

устройство подключено к электросети и компьютеру, но ноут не заряжается: индикатор на панели задач не отображает зарядку;

ноутбук не включается: так бывает, если зарядка для ноутбука Acer не работает и батарея разрядилась;

видны внешние повреждения: корпус блока питания вздулся, оплавился, треснул;

зарядное устройство во время работы очень нагревается, издает горелый запах.

Без подзарядки компьютер проработает максимум 3-5 часов, после чего батарея разрядится и ноут отключится. Чтобы вернуть лэптоп к жизни, нужно отремонтировать или заменить блок питания для ноутбука Acer. Сделать это нужно как можно быстрее, ведь аккумулятору нельзя долго находиться в разряженном состоянии: емкость необратимо уменьшается.

Параметры выбора нового зарядного устройства

Адаптер представители магазина Notebook Battery рекомендуют выбирать по «образу и подобию» штатного устройства. Главные параметры, которые определяют совместимость устройства, указаны на этикетке блока питания или на корпусе ноутбука.

Это следующие характеристики:

серия и модель ноутбука: при выборе оригинального блока питания достаточно только этой информации;

выходное напряжение (OUTPUT): измеряется в вольтах и составляет 15-20 V, в зависимости от серии и модели ноутбука;

тип штекера: в лэптопах Acer используются круглые коннекторы. Параметры штекера определяются по внешнему и внутреннему диаметрам, например, 5,5х1,7 мм;

мощность: должна быть такая же или больше, чем у старой зарядки. Измеряется в ваттах (W).

На что обращать внимание при выборе клавиатуры для Acer

Клавиатура ноутбука – устройство, на которое приходится наибольшая механическая нагрузка. Несмотря на то, что ресурс клавиш составляет 10 млн. нажатий, поломки клавиатуры – частое явление. Самая распространенная причина – неаккуратное обращение: слишком сильные удары по кнопкам, пролитая жидкость, отсутствие регулярной чистки. Если клавиатура ноутбука Acer не подлежит ремонту, ее заменяют. Из-за того, что устройство встроено в корпус лэптопа, выбирать его следует строго в соответствии с характеристиками базовой клавиатуры.

Важнейшие параметры:

Серия и модель ноутбука. В описании запчасти должно быть указано, с какими моделями Acer совместима данная клавиатура. Наличие фрейма. Фрейм – это пластиковая или металлическая рамка, в которую инсталлирована пластина с клавишами. Отдельные устройства ввода продаются без рамки. Учитывайте это при выборе комплектующих на https://notebook-battery.com.ua/keyboard/acer. Особенности конструкции: габариты, расположение коннектора шлейфа, защелок или винтов.

Это базовые характеристики, без которых нельзя подобрать совместимое устройство ввода. А чтобы клавиатура на ноутбук Acer была максимально удобной в работе, рекомендуется обратить внимание такие нюансы:

нанесенная раскладка на клавишах: EN, UA, ru.

наличие подсветки: эта опция, хоть и повышает стоимость клавиатуры, необходима геймерам и всем, кто часто пользуется ноутом в темноте;

поверхность кнопок: выбирайте, что вам больше подходит – гладкие или шероховатые клавиши, вогнутые или ровные, выступающие над фреймом или плоские.

Подходите к выбору комплектующих для ноутбука внимательно, учитывайте указанные моменты и в работе деталей не возникнет неполадок.