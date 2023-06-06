Простір для онлайн бізнесу. Створіть власний мобільний додаток із ClubKit!

Навесні 2023 року українська компанія PNN Soft випустила новий додаток ClubKit, доступний для iOS та Android. Застосунок направлений на створення бізнес та або соціальних просторів, запрошення споживачів підписатися на простір та користуватися послугами які пропонує власник простору. ClubKit користувачі можуть створити приватний простір, котрий може виступати як бізнес-додаток бренду чи компанії.

Детальніше про ClubKit

Застосунок створено, щоб задовольнити потреби підприємців початківців, досвідчених онлайн магазинів, агенцій з надання послуг та блогерів і інфлюенсерів. При реєстрації у додатку користувач обирає роль в якості якої буде використовувати додаток: бізнес чи споживач. Будь-які користувачі з типом акаунту бізнес можуть просувати товари та послуги, інформувати підписників про переваги свого бренду, вести тематичний блог та анонсувати події й заходи. ClubKit пропонує готові рішення та набір віджетів для кастомного оформлення вашого бізнес-простору. Бізнес-простір – це сторінка вашої компанії на платформі ClubKit. Завдяки його приватності та оформленню простір імітує мобільний додаток, де ви розміщуєте товари, послуги, запрошуєте споживачів, розвиваєте бізнес і домовляєтесь про продаж. Кількість доступних до створення просторів, як і набір інструментів і функцій, обмежено тарифним планом. Наразі додаток підтримує 10 європейських мов.

Тарифні плани ClubKit

Щоб майбутні бізнес-користувачі мали можливість ознайомитись із функціоналом та вибрати найефективніший набір рішень, розробники пропонують безкоштовний пробний період на 7 днів для щомісячної підписки, та 14 днів для щорічної. Всього в ClubKit доступно три тарифні плани: Starter, Basic, Plus. Вартість тарифу Базовий складає $4.99/місяць, тарифу Плюс – $7.99/місяць. Перший місяць користування ClubKit зі знижкою близько 60%. Тип плану Стартовий – абсолютно безкоштовний, однак його можливості обмежені: бізнес-користувачі можуть розмістити 2 товари чи послуги й інформаційну статтю про них.

Споживачі не сплачують за використання застосунку.

Продажі та підписники

Наразі ClubKit пропонує продажі за запитом споживачів. Підписники простору можуть залишити запит на купівлю товару чи послуг, написати власнику простору у додатку та узгодити сплату товару. Аудиторія підписників у ClubKit формується самими підприємцями. Створивши сторінку, власник може згенерувати шестизначний код або QR код і розмістити запрошення на візитівках, сайтах або в соціальних мережах чи інших ресурсах.

Спробуйте ClubKit, щоб сформувати власну думку про нього. Додаток доступний в офіційних магазинах Play Market та App Store.