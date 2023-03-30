Холодильник недорого: рейтинг найкращої кухонної техніки 2023

Шукаєте холодильник? Але асортимент в магазинах побутової техніки настільки великий, що важко вибрати щось конкретне? До того ж покупцям складно буває самостійно розібратися з різними характеристиками, що вказані в описах. Ось невеликий список найбільш популярних холодильників, що мають попит серед покупців.

Але спершу треба зупинитися на деяких важливих характеристиках:

Клас енергоспоживання. Якщо купуєте холодильник з класом A++ або A+++, він споживає майже у два рази менше електрики, ніж A та A+;

Тип компресора. Сьогодні варто купувати техніку (причому будь-яку, а не лише холодильники) з інверторними двигунами та компресорами. Вони здатні підлаштовуватися під різні режими роботи й вирізняються енергоефективністю;

Система охолодження морозильної та холодильної камери. No Frost та її варіації – набагато краще, ніж статична або динамічна системи, оскільки вам не доведеться розморожувати холодильник власноруч.

Звісно, дивитись треба й на інші параметри: об’єм, формфактор (нижнє або верхнє розташування морозилки, Side-by-Side), тип управління тощо. Ну, а якщо йдеться про вибір техніки на кухню з крутим дизайнерським ремонтом, нерідко купують холодильники вбудованого типу, котрі можна встановити у шафі або сховати за меблевими фасадами.

Недорогі холодильники з високою енергоефективністю

Для кожного покупця поняття “недорога техніка” – різне. Але якщо йдеться про холодильники з високим класом енергоощадження, їх вартість стартує від позначки приблизно 14-15 тисяч гривень. Якщо ж коштів не вистачає, купити холодильник можна на виплат або в кредит в інтернет-магазині офіційного дилера.

Liebherr CT 2931

Компактна модель для молодої сім’ї, загальний об’єм камер становить 270 літрів, з них морозилка займає 52 літри. Система охолодження є статичною, тобто ця модель потребує регулярного розмороження. Але її важливою перевагою є клас енергоощадності A++. Також покупці зазначають низький шум 39 дБ, що дорівнює неголосній розмові у сусідній кімнаті. Зручно купувати саме цей холодильник і через його універсальність, адже дверцята можна перевісити, аби підібрати оптимальне розташування на кухні.

Bosch KGN36NW306

Найкращий вибір для клієнтів, що шукають недорогий енергоефективний холодильник з системою No Frost. Німецька техніка завжди славилася своєю надійністю. Саме на цьому роблять акцент покупці у відгуках. За характеристиками цей холодильник також вам сподобається:

Об’єм 302 літри, з них 87 йде на морозильну камеру, що розташована в нижній частині; енергозаощадження A++ та низький рівень шуму 42 дБ; є функції ЕКО, швидкого заморожування та охолодження, що допоможуть тривалий час зберігати свіжість продуктів рослинного та тваринного походження; інтуїтивно зрозуміле електронне керування з можливістю налаштовувати оптимальну температуру й вологість.

Гарний вибір для сім’ї з трьох або більше членів. Холодильники з енергоефективністю A++ можна знайти й в інших виробників. А якщо не бажаєте йти на компроміси, варто придивитися до класу A+++. Найдешевша модель наразі – Beko RCNA366K30W із системою NeoFrost. Її виконано у класичному формфакторі з нижнім розташуванням морозильної камери. Покупці добре відгукуються про холодильники BEKO, наголошуючи на їх надійності та простоті використання.