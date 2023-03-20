Для чого потрібні термоформувальні плівки. Їх властивості
Нижня жорстка плівка рет/ре – це матеріал, який має різну щільність та відмінно підходить для створення вакуумної упаковки.
Нижня жорстка плівка рет/ре – це матеріал, який має різну щільність та відмінно підходить для створення вакуумної упаковки. Термоформувальна плівка – саме та сировина, з якої роблять всім відому споживчу упаковку для різних продуктів, серед яких:
-
шинка й ковбаси;
-
карбонат і бекон;
-
ковбасні, сирні та рибні нарізки;
-
субпродукти та морепродукти.
Матеріал може без проблем контактувати зі спеціями, а також з жирами й кислотами. Плівка легко витримує як високі, так і низькі температури. Товар від компанії Леонікс зроблений з високоякісної сировини. Він має візуально привабливий зовнішній вигляд та високі бар’єрні властивості. Споживачі можуть обрати колір нижньої плівки або ж нанести на неї друк.
З термоформувальної плівки роблять упаковку, що може перезакриватись, та упаковку з peel-ефектом – для легкого відкриття. Цей матеріал підходить для створення скін-упаковки чи запаювання контейнерів. Якщо ж використовувати його разом із верхньою плівкою з ефектом антифог, можна здійснити фасування продуктів у модифікованому середовищі. Гарним варіантом для пакування стане плівка, що має у своєму складі шар EVON. Вона ідеальна для зберігання продуктів, що швидко псуються, бо ж наділена високими властивостями газонепроникності.
Де використовуються термоформувальні плівки? Вони актуальні для:
-
м’ясокомбінатів;
-
молочних заводів;
-
фермерських господарств;
-
виробництва морепродуктів;
-
сироварень;
-
підприємств суспільного харчування.
Характеристики плівки рет/ре
ПЕТ чи поліетилентерефталат – матеріал, що вартий уваги, зважаючи на його характеристики. Така плівка:
-
Має високі бар’єрні властивості
Показник проникності вуглекислого газу та кисню в РЕТ є нижчим у декілька разів, якщо порівнювати з аналогами. Зважаючи на це, можна зі впевненістю стверджувати, що ПЕТ-матеріал відмінно захищає продукти від несприятливого впливу зовнішнього середовища.
-
Міцна
Плівка не стане крихкою навіть під впливом низької температури, тож може застосовуватися для миттєвого заморожування продуктів.
-
Нешкідлива
Матеріал не має в складі шкідливих компонентів і токсичних речовин, які здатні мігрувати в харчові продукти під час зберігання.
-
Економічна
ПЕТ формується під впливом більш низької температури, ніж, наприклад, відбувається виробництво плівки ПВХ.
Загалом же, плівка РЕТ – якісний та безпечний матеріал, що наділений цілою купою позитивних характеристик. Серед них і високий рівень прозорості, міцність, стійкість до хімічних речовин та великої кількості органічних сполук. Зважаючи на наявні властивості, РЕТ плівку доцільно застосовувати в першу чергу для фасування та пакування харчових продуктів різного виду та різного ступеню готовності. Вона зберігає смак і аромат їжі, її корисні властивості, а також сприяє продовженню терміну зберігання готової продукції та сировини.