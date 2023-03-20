Для чого потрібні термоформувальні плівки. Їх властивості

Нижня жорстка плівка рет/ре – це матеріал, який має різну щільність та відмінно підходить для створення вакуумної упаковки. Термоформувальна плівка – саме та сировина, з якої роблять всім відому споживчу упаковку для різних продуктів, серед яких:

шинка й ковбаси;

карбонат і бекон;

ковбасні, сирні та рибні нарізки;

субпродукти та морепродукти.

Матеріал може без проблем контактувати зі спеціями, а також з жирами й кислотами. Плівка легко витримує як високі, так і низькі температури. Товар від компанії Леонікс зроблений з високоякісної сировини. Він має візуально привабливий зовнішній вигляд та високі бар’єрні властивості. Споживачі можуть обрати колір нижньої плівки або ж нанести на неї друк.

З термоформувальної плівки роблять упаковку, що може перезакриватись, та упаковку з peel-ефектом – для легкого відкриття. Цей матеріал підходить для створення скін-упаковки чи запаювання контейнерів. Якщо ж використовувати його разом із верхньою плівкою з ефектом антифог, можна здійснити фасування продуктів у модифікованому середовищі. Гарним варіантом для пакування стане плівка, що має у своєму складі шар EVON. Вона ідеальна для зберігання продуктів, що швидко псуються, бо ж наділена високими властивостями газонепроникності.

Де використовуються термоформувальні плівки? Вони актуальні для:

м’ясокомбінатів;

молочних заводів;

фермерських господарств;

виробництва морепродуктів;

сироварень;

підприємств суспільного харчування.

Характеристики плівки рет/ре

ПЕТ чи поліетилентерефталат – матеріал, що вартий уваги, зважаючи на його характеристики. Така плівка:

Має високі бар’єрні властивості

Показник проникності вуглекислого газу та кисню в РЕТ є нижчим у декілька разів, якщо порівнювати з аналогами. Зважаючи на це, можна зі впевненістю стверджувати, що ПЕТ-матеріал відмінно захищає продукти від несприятливого впливу зовнішнього середовища.

Міцна

Плівка не стане крихкою навіть під впливом низької температури, тож може застосовуватися для миттєвого заморожування продуктів.

Нешкідлива

Матеріал не має в складі шкідливих компонентів і токсичних речовин, які здатні мігрувати в харчові продукти під час зберігання.

Економічна

ПЕТ формується під впливом більш низької температури, ніж, наприклад, відбувається виробництво плівки ПВХ.

Загалом же, плівка РЕТ – якісний та безпечний матеріал, що наділений цілою купою позитивних характеристик. Серед них і високий рівень прозорості, міцність, стійкість до хімічних речовин та великої кількості органічних сполук. Зважаючи на наявні властивості, РЕТ плівку доцільно застосовувати в першу чергу для фасування та пакування харчових продуктів різного виду та різного ступеню готовності. Вона зберігає смак і аромат їжі, її корисні властивості, а також сприяє продовженню терміну зберігання готової продукції та сировини.