Що нового підготувала компанія Apple у iPhone 14 Pro Max

7 вересня 2022 року компанія Apple потішила прихильників бренду виходом нових флагманських смартфонів. Серед них виявився й iPhone 14 Pro Max. Цей гаджет, як і його попередник 13 Pro Max, порадував широкою діагоналлю.

У новій моделі співвідношення екрана до корпусу зросло до 88.4% проти 87.4% в iPhone 13 Pro Max. Також американський бред прибрав «монобров», що була розташована зверху на екрані. Це зробило гаджет більш стильним. Функціональні характеристики iPhone 14 Pro Max вищі, ніж у попередніх флагманів. Саме тому смартфон преміумсегмента коштує дорожче за інші пристрої американського бренду. З’ясуймо, за що саме доведеться заплатити користувачам і які переваги має цей гаджет.

Продуктивність та функціональні можливості

Корпус гаджета виготовлений зі скла та металу. Він стійкий до вологи та відповідає класу захисту IP68. Зовні модель практично нічим не відрізняється від попередньої лінійки. Щодо її функціональних змін, то тут можна відзначити:

Новий процесор. Чіпсет Apple A16 Bionic забезпечить більш стабільне функціонування пристрою. Гаджет дозволяє запускати декілька додатків одночасно, і це не відобразиться на якості його роботи. Нову версію операційної системи iOS 16. Попередня лінійка мала ОС iOS 15 з можливістю оновлення до 15.5. Нова версія забезпечить ще надійнішу роботу смартфона. Гаджет з iOS 16 ще довго не втратить своєї актуальності. Якість камери. Матриця 48 мегапікселів забезпечує яскраві, чіткі знімки. Істотно зросла їхня роздільна здатність. Пристрій також дозволить записувати відео в 4К та 60 FPS. Селфі-камера має 12 мегапікселів, її оснастили автофокусом, що дозволить робити більш якісні знімки.

Гаджет випускається із різним обсягом накопичувача. Вартість Apple iPhone 14 Pro Max насамперед залежить саме від нього. Мінімальний об'єм становить 128 ГБ, також у лінійці представлені моделі з пам'яттю 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.

Батарея та можливості підключення

Об'єм акумулятора в представленій моделі дозволяє переглядати відео протягом 29 годин. Доступна функція швидкої зарядки MagSafe на 15 Вт. Достатньо лишь 30 хвилин, аби акумулятор був заповнений на 50%. Для зручності власників також доступна функція бездротової зарядки. Щоправда, її потужність дещо нижча, тому доведеться витратити більше часу, аби батарея знов була заповнена на 100%.

Новий гаджет від Apple підтримує 5G і Wi-Fi 6. У iPhone 14 Pro Max більш сучасна версія Bluetooth 5.3. Все це забезпечує швидке бездротове підключення, що дозволить здійснювати передачу даних та інші операції.

Інші характеристики новинки можна знайти на сайті АЛЛО, де детально розписані її функціональні можливості. Цьогорічна версія гаджета зовні практично не змінилася, зате стала більш функціональною та потужною. Пристрій забезпечить швидку роботу, якісну зйомку та комунікацію.