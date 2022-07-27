Весы крановые: конструктивные особенности и сферы применения

Весы крановые используются во многих сферах деятельности, на складах, в компаниях логистики, торговле и на строительных площадках. Их основное отличие от обычного водоизмерительного оборудования заключается в определении веса уже в ходе перегрузки, в воздухе, что является существенной экономией времени. Поскольку, не требуется дополнительно транспортировать груз на спецплатформу для взвешивания.

Заказать качественные крановые весы собственного производства предлагает компания «Весы Аксис Украина». У нас в каталоге представлены разнообразные модели, оснащенные ударопрочным корпусом и ярким дисплеем, который обеспечивает отличную видимость показаний. При этом, цена крановых весов у нас самая минимальная в Украине.

Как устроены крановые весы и принцип их работы

Весы крановые состоят из:

корпуса, в который встроен компактный механизм измерения;

дисплея, занимающего большую часть спереди корпуса;

подвесного элемента для весов;

крюка для подвешивания груза.

Данное оборудование отличается хорошими показателями прочности. Принцип работы крановых весов базируется на том, что тензодатчики меняют электропоказатели под воздействием механической нагрузки. Специально разработанной электросхемой фиксируются изменения и переводятся в значения массы. Этот процесс схож с работой электродинамометра.

Область применения

Весы крановые являются незаменимым устройством при проведении работ:

на пунктах приёма и хранения вторсырья;

в местах производства разных строительных смесей, включая основанных на цементе;

в портах;

в сельхозкомпаниях;

на складах;

в организациях сферы логистики, а также на других объектах.

Крановые весы – достаточно востребованное оборудование в самых разных областях деятельности. На нашем сайте представлен огромный ассортимент оборудования, что позволит вам подобрать модель этого водоизмерительного устройства под решение своих задач.

Преимущества наших крановых весов

Весы крановые благодаря достаточно небольшим габаритам легко разместить в пространстве с малой площадью. Также, у них есть ряд других неоспоримых достоинств. Включая:

высокоточность показаний, позволяющую осуществлять измерения с минимальной погрешностью;

отлично читаемый электронный экран;

качественный и прочный корпус, выдерживающий серьезные мехвоздействия;

работу в обширном диапазоне температур;

возможность подключения к ПК с помощью проводного или беспроводного интерфейса;

сохранение в памяти значений динамометрического измерения;

сертификацию и метрологическую поверку;

продолжительный срок эксплуатации.

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