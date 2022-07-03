MetaTrader 4 для мобильного приложения: как пользоваться?

MetaTrader 4 является одной из наиболее удобных и функциональных платформ, которые обеспечивают доступ к операциям на валютном рынке. Одним из важнейших ее преимуществ является наличие разных версий, адаптированных под разные гаджеты, в том числе и смартфоны. Мобильный вариант абсолютно ничем не уступает полноценной версии. Но, если вы решили MetaTrader 4 скачать на смартфон, тогда необходимо ознакомиться с особенностями функционирования программы.

Каким функционалом обладает приложение MetaTrader 4?

Разработчики из компании MetaQuotes Software Corp постарались создать мобильную версию, которая максимально похожа на привычную программу для ПК. Среди главных ее характеристик можно выделить:

возможность просматривать историю сделок;

отсутствие привязки к конкретному месту или стране (работать в приложении можно из любой точки мира);

наличие разных графиков котировок;

широкие возможности для торговли (в приложении представлены все разновидности ордеров и способов исполнения)

отображение графиков в разных форматах (в виде ломанной линии, баров или японских свеч)

большое количество таймфреймов (всего их 9);

более 20 инструментов для аналитики;

наличие бесплатных способов коммуникации (почты и чата);

3 десятка популярных индикаторов.

Кроме этого, в приложении MetaTrader 4 доступен раздел с новостями из мира финансовых рынков. Это важная составляющая, которая помогает оставаться в курсе событий и принимать выгодные решения. Дополнительным преимуществом является полный комплект ордеров. За счет этого в мобильной версии можно воплотить в жизнь практически любую стратегию торговли на валютном рынке.

Как скачать и установить MetaTrader 4 на смартфон?

До того, как начать скачивание приложения, трейдеру необходимо решить вопрос с торговым счетом. Его можно создать заранее (реальный/демо-версия) или же выбрать вариант, который предоставляется в момент запуска программы (формат демо). Определившись с типом счета, можно переходить непосредственно к скачиванию. Это можно сделать несколькими способами:

На официальном сайте. Здесь представлено специальное окошко, где можно скачать приложение MetaTrader 4 для смартфона. После нажатия на кнопку, трейдер попадает в App Store или Play Market.

На сайте надежного брокера (к примеру, Roboforex). В этом случае стоит посетить раздел с торговыми платформами. Там обязательно должна быть кнопка, которая запускает процесс скачивания.

Непосредственно на смартфоне. Для этого нужно всего лишь напрямую посетить App Store или Play Market. Открыв одну из программ, необходимо ввести нужное название в строке поиска. Нужный вариант будет на первых позициях.

Перед началом загрузки выбранного приложения, стоит убедиться в его оригинальности. Для этого достаточно проверить разработчика. Оригинальные версии предоставляются надежной компанией MetaQuotes Software Corp.

Как начать работу в мобильном MetaTrader 4?

После того, как приложение установлено и запущено, на экране смартфона появится его главная страница. Здесь можно увидеть кнопку, обозначающую начало работы. Кликнув на нее, вы сможете войти на свой торговый счет или открыть демонстрационный счет в приложении.

Во втором случае понадобиться базовая информация, включая номер телефона, ФИО, электронную почту и т.д. После введения всех данных или перехода на свой счет, можно начинать торговлю на валютном рынке. Приложение предоставляет для этого все необходимые инструменты, которые находятся в соответствующих разделах.