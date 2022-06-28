Все ради стабильности: администрирование, настройка и обслуживание серверов

Он работает без остановок день за днем, год за годом, чтобы хранить данные и обеспечивать доступ к ним в любой момент. Эта стабильность дорогого стоит, но в буквальном смысле обходится не так уж дорого, если своевременно уделять серверному оборудованию должное внимание. Что, как и зачем нужно делать, узнаете из этой статьи.

Виды серверов

Настройка серверов в Киеве https://os.eco/ru/services/servers/, в Украине и в любой другой стране начинается с простого вопроса к заказчику: «Какого типа у вас сервер?». Вариантов два:

Виртуальный. В этом случае вы не единоличный пользователь вычислительных мощностей. Благодаря технологиям виртуализации на компьютере запускается несколько изолированных друг от друга серверов. Их владельцы могут рассчитывать на фиксированный объем памяти, полный root-контроль и, соответственно, установку и настройку любого необходимого ПО.

Выделенный. В вашем распоряжении — отдельный физический сервер. Еще больше возможностей для установки ПО, выбора настроек, а также отключения/включения и перезагрузки. И, разумеется, никто не запрещает впоследствии на собственном выделенном сервере запустить несколько виртуальных.

Что входит в услугу обслуживания серверов?

Виртуальный сервер, как несложно догадаться, предполагает прежде всего программное обслуживание. Регулярная установка обновлений позволяет исправить критические ошибки и закрыть уязвимости. Чтение системных журналов и выявление проблем с помощью специального ПО позволяет далее уже вручную эффективно устранять их. Оптимизация невозможна без регулярной очистки данных и дефрагментации, а стабильная работа жесткого диска — без проверки специальными утилитами.

Физический выделенный сервер предполагает еще и техническое обслуживание. Прежде всего — очистку оборудования от скопившейся пыли. Не менее важно следить за износом комплектующих и своевременно менять их во избежание потери данных и прочих проблем.Источник бесперебойного питания (прежде всего емкость его аккумулятора) должен быть на постоянном контроле. Оптимальную влажность и температуру призвана обеспечить грамотно настроенная система кондиционирования.

И это лишь общее описание работ, которые проводят специалисты компании OS.ECO. Доверьте свой сервер им и оцените все преимущества сотрудничества с настоящими мастерами своего дела.