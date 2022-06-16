Чтобы горячая вода была всегда: как выбрать бойлер

В качестве альтернативы центральному горячему водоснабжению можно использовать накопительный бойлер. С ним горячая вода будет в доме всегда, несмотря на график работы централизованных коммуникаций. В статье расскажем, на что обращать внимание при выборе прибора.

Форма и тип установки

На современном рынке представлены бойлеры трех типов:

исключительно для горизонтального монтажа;

техника для установки вертикально;

универсальные модели, позволяющие монтировать их как вертикально, так и горизонтально.

Тип установки зависит от места в ванной или в кухне, отведенного под накопительный бак. Перед покупкой его нужно точно измерить, чтобы не попасть впросак с нестыковкой габаритов.

Что касается формы устройств, то производители предлагают несколько вариантов:

Цилиндрические накопительные баки. Имеют приемлемую цену, оснащены большим количеством дополнительных функций.

Прямоугольные. Они органично вписываются в имеющуюся нишу и в любой дизайн, оснащены более плотным слоем теплоизоляции, а поэтому лучше в отличие от предшественников удерживают тепло и, соответственно, экономят электроэнергию. У некоторых прямоугольных моделей бойлеров суточная тепловая потеря в среднем на 30 % ниже, чем у цилиндрических баков.

Slim-бойлеры. Диаметр таких накопительных баков уменьшен на 10 см, смотрятся они изящнее и легче, к тому же быстрее нагревают воду.

Несмотря на то, что они относительно легкие, бойлеры в Днепре проще купить онлайн с доставкой домой.

Объем

Не менее важный критерий при выборе бойлера — его объем. Специалисты рекомендуют следующее:

Для одного человека, который душ предпочитает стандартной ванне, может хватить бака на 30 л.

Бойлер объемом от 50 до 80 л подойдет для семьи из двух человек. Он позволяет принять душ и параллельно обеспечить кухню горячей водой для мытья посуды.

Накопительный бак на 100-150 л предназначен для семьи из трех и более человек, которые предпочитают ванну. Такой бак обеспечит подачу воду на 2-3 точки.

Бойлер объемом 200 300 л рассчитан на большой дом или квартиру, на семью из 6-8 человек. Учтите, что такой агрегат нагревается долго — в среднем 5-6 часов, весит много, а поэтому монтируется только на пол.

Совет: бойлер с максимальным объемом лучше ставить в домах с двухтарифным счетчиком.

Материал бака

Обязательно нужно обратить внимание на материал изготовления бака. Используют либо нержавеющую сталь с включением хрома, либо нержавейку с эмалевым покрытием. В первом случае сталь подвергается сварке, в результате чего со временем могут появиться течи. Эмаль в свою очередь обеспечивает более равномерное покрытие и гарантирует длительный срок работы бака. Но она также сужается и расширяется под воздействием изменения температур. Чтобы эмаль не растрескалась, в ее состав включают специальные примеси. Лучший вариант — нанесение эмали электростатическим порошковом способом с последующим обжигом при температуре 850 °C.

Совет: лучше выбирать бойлер с максимальным гарантийным сроком службы.

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